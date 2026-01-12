صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صدرِ مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس آج طلب کرلیا

  پاکستان
اسلام آباد (دنیا نیوز)صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس آج طلب کرلیا۔ اجلاس شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔آصف علی زرداری نے وزیراعظم کی سمری پر قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جس میں مختلف اُمور کو بروئے کار لایا جائے گا۔

