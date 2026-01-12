مرادشاہ اور سہیل آفریدی کی ملاقات آج ہوگی:ناصر شاہ
کراچی(این این آئی)وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی اور وزیر اعلیٰ سندھ کے درمیان ملاقات منسوخ ہونے سے متعلق خبروں پر ابہام برقرار ہے اس ضمن میں پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ نے ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا کہ ملاقات منسوخ ہونے کے حوالے سے کوئی باضابطہ اطلاع موصول نہیں ہوئی۔
حلیم عادل شیخ نے کہا کہ میڈیا کے ذریعے اطلاعات مل رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے سہیل آفریدی سے ملاقات منسوخ کر دی ہے تاہم سندھ حکومت کی جانب سے اس حوالے سے باضابطہ طور پر آگاہ نہیں کیا گیا۔انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا اور وزیر اعلیٰ سندھ کے درمیان ملاقات آج (پیر کو)طے ہے ۔پی ٹی آئی رہنما کے مطابق اگر وزیر اعلیٰ سندھ ملاقات نہیں کرنا چاہتے تو یہ ان کی صوابدید ہے ، تاہم وزیر اعلیٰ کے پی کے کو اس ملاقات کی کوئی جلدی نہیں۔دوسری جانب صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے مو قف اختیار کیا کہ ہفتے کے روز دونوں وزرائے اعلیٰ کی ملاقات طے نہیں تھی جبکہ ان کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعلیٰ کے پی کے کی ملاقات پیر کو ہی ہوگی۔