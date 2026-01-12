صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ملزم گرفتار، 16ہزار ڈالر برآمد

  • پاکستان
غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ملزم گرفتار، 16ہزار ڈالر برآمد

کراچی (این این آئی)ایف آئی اے کراچی زون نے غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ملزم کو گرفتار کرلیا ۔

 ڈی جی ایف آئی اے کی ہدایت پر غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئیں ،ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل کراچی کی کارروائی میں غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ملزم گرفتار کیا گیا ہے ۔ملزم محمد کونین کو پی ای سی ایچ ایس کراچی سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزم غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ہے ۔ملزم کے قبضے سے 16 ہزار امریکی ڈالر برآمد ہوئے جبکہ ملزم سے موبائل فون اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج سے متعلق شواہد بھی ملے ہیں۔ ملزم بغیر لائسنس کرنسی ایکسچینج کا کاروبار کر رہا تھا۔ ملزم برآمد ہونے والی کرنسی کے حوالے سے حکام کو مطمئن نہ کر سکا۔ ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ۔ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لئے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ جلد انہیں بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak