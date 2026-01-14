ریلوے اور پنجاب حکومت کے 4افسروں کے تقرر و تبادلے
محمد فرحان تبدیل، غفران خان ڈپٹی چیف آپریٹنگ سپرنٹنڈنٹ ریلوے لاہور تعینات احد ڈوگر ایڈیشنل ڈی جی آپریشنز ہارٹیکلچر اتھارٹی پنجاب لگا دیئے گئے ، نوٹیفکیشن جاری
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے ،سٹاف رپورٹر سے )پاکستان ریلوے کے 2اور پنجاب حکومت کے 2 افسروں کے تقررو تبادلے کر دیئے گئے۔ تفصیلات کے مطابق ریلوے انتظامیہ نے گریڈ 19 کے افسر ڈپٹی چیف آپریٹنگ سپرنٹنڈنٹ ریلوے لاہور محمد فرحان اعوان کو تبدیل کرکے ڈپٹی چیف مکینیکل انجینئر فریٹ کراچی تعینات کردیا جبکہ ان کی جگہ ڈپٹی پراجیکٹ ڈائریکٹر ری ہیب مغلپورہ لاہور محمد غفران خان کو ڈپٹی چیف آپریٹنگ سپرنٹنڈنٹ ریلوے لاہور تعینات کردیا گیا ہے ، ریلوے انتظامیہ نے نوٹیفکیشن جاری کردیا۔دریں اثناء پنجاب حکومت نے واسا لاہور کے ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر (فنانس اینڈ ریونیو)احد ڈوگر کا تبادلہ کرکے انہیں ایڈیشنل ڈی جی آپریشنز ہارٹیکلچر اتھارٹی پنجاب تعینات کر دیا جبکہ سابق ایم ڈی واسا فیصل آباد سہیل قادر چیمہ کو ایڈیشنل ڈی جی آپریشنز پنجاب واسا تعینات کر دیا ہے ،سیکرٹری ہاؤسنگ کے احکامات پر تبادلوں کا نوٹیفکیشن جاری کردیا گیا ہے ۔واضح رہے احد ڈوگر کو ایک ہفتہ قبل ہی ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر فنانس اینڈ ریونیو واسا لاہور تعینات کیا گیا تھا۔