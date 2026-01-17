صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بشریٰ بی بی کی بیٹی کا والدہ سے ملاقات کیلئے ہائیکورٹ سے رجوع

  • پاکستان
بشریٰ بی بی کی بیٹی کا والدہ سے ملاقات کیلئے ہائیکورٹ سے رجوع

لاہور (کورٹ رپورٹر)بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی بیٹی نے اڈیالہ جیل میں والدہ سے ملاقات کی اجازت نہ دینے کے اقدام کو لاہور ہائیکورٹ میں چیلنج کردیا۔

 مبشرہ خاور مانیکا نے صدر لاہور ہائیکورٹ بار آصف نسوانہ کے توسط سے درخواست دائر کی، دائر  درخواست میں پنجاب حکومت ،سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بشری ٰ اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہے درخواست گزار بشریٰ کی  حقیقی بیٹی ہے جیل رولز کے تحت درخواست گزار کو اپنی بیٹی سے ملنے کا حق ہے ۔درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو والدہ سے فوری ملاقات کرانے کا حکم دے ۔

