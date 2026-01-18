قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کی کوئی تجویز زیرغور نہیں : اسدقیصر
کراچی(این این آئی)پاکستان تحریک انصا ف کے رہنما اور سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا ہے کہ مذاکرات کا مینڈیٹ اب بھی محمود خان اچکزئی کے پاس ہے۔۔۔
قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کے حوالے سے ہماری جماعت میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی تجویز زیر غور ہے ۔انہوں نے خبررساں ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی نیک شگون ہے ، یہ تعیناتی پہلے ہی ہو جانی چاہئے تھی لیکن دیر آئد درست آئد۔ محمود خان اچکزئی کی جمہوریت کیلئے بڑی قربانیاں ہیں، ہم یہی امید ر کھتے ہیں کہ بانی کی رہائی سمیت وہ ہمارے مقصد کو آگے بڑھائیں گے ۔اسد قیصر نے کہا کہ پارلیمنٹ اب مکمل ہوئی ہے ، اپوزیشن لیڈر کے بغیر پارلیمنٹ مکمل نہیں تھی۔ ہم سمجھتے ہیں ملک میں نئے چارٹر کی ضرورت ہے ، ہم سب سے بات کر سکتے ہیں اور نئے چارٹر سے بات چیت کا دروازہ کھل سکتا ہے ۔ محمود خان اچکزئی جو بہتر سمجھیں گے کریں گے ، مذاکرات کا مینڈیٹ اب بھی ان ہی کے پاس ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن چاہتے ہیں، جو تمام سٹیک ہولڈرز کو قابل قبول ہو۔ ملک کا منتخب وزیر اعظم جیل میں ہے ، عوام نے اپنے حق کیلئے نکلنا ہے ، آئین و قانون کی حکمرانی ہو گی تو ملک ترقی کرے گا، ہم آئین و قانون کی بحالی کیلئے نکلیں گے۔