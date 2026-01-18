وزیر داخلہ کی امریکی سفیر سے ملاقات سکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر، دنیا نیوز)اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ و نارکوٹکس کنٹرول محسن نقوی کی امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی قیادت میں اعلیٰ سطح کے وفد سے ملاقات ہوئی جس میں سکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔
ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ دونوں فریقین نے پاک امریکہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور مشترکہ مفادات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ملاقات میں دوطرفہ سکیورٹی تعاون، بارڈر مینجمنٹ، اور امریکی اداروں جیسے اینٹی ٹیررسٹ اسسٹنٹس پروگرام اور بیورو آف انٹرنیشنل نارکوٹکس اینڈ لا انفورسمنٹ کے ساتھ جاری شراکت کو مضبوط بنانے پر بات ہوئی، مستقبل میں ہر سطح پر بہتر کوآرڈی نیشن کے ذریعے پاک امریکہ تعاون کو مزید فروغ دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔محسن نقوی نے کہا کہ بیرون ملک جرائم میں ملوث افراد کی نشاندہی جدید سافٹ ویئر کے ذریعے کی جائے گی اور ایف آئی اے ، فیڈرل کانسٹیبلری اور سائبر کرائم ایجنسی کے افسران کے لیے تربیتی پروگرامز جاری رہیں گے ، امریکی تعاون سے ایف آئی اے میں سنٹر فار ٹرانسفارمیشن کرائم اور اکیڈمی کے قیام کے امور بھی آگے بڑھائے جائیں گے ۔وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ بارڈر سکیورٹی اور کوسٹل گارڈز کو جدید امریکی آلات سے لیس کیا جائے گا جس سے ان کی استعداد کار میں اضافہ ہوگا، یہ وفاقی سطح پر پہلا اینٹی ٹیررسٹ ونگ ہوگا جو صوبوں کے ساتھ موثر کوآرڈی نیشن کرے گا۔ ملاقات میں امریکی وفد نے پاکستان کی سکیورٹی کوششوں کو سراہا اور اعلان کیا کہ وہ دوطرفہ اشتراک بڑھانے کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے ، اس موقع پر وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری، وفاقی سیکرٹری داخلہ، ڈی جی ایف آئی اے ، کمانڈنٹ فیڈرل کانسٹیبلری، ڈی جی نیشنل سائبر کرائمز انویسٹی گیشن ایجنسی، ڈی جی پاسپورٹ اینڈ امیگریشن، آئی جی اسلام آباد پولیس اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔