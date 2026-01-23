صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پتنگ بازی ایکٹ :ہائیکورٹ کی وکیل کو جواب الجواب داخل کرانے کی ہدایت

  • پاکستان
پتنگ بازی ایکٹ :ہائیکورٹ کی وکیل کو جواب الجواب داخل کرانے کی ہدایت

لاہور (کورٹ رپورٹر) لاہور ہائیکورٹ نے پنجاب ریگولیشن آف کائٹ فلائنگ ایکٹ کے خلاف دائر درخواستوں پر وکیل کو جواب الجواب داخل کرانے کی ہدایت کر دی، جبکہ ایک درخواست پر فریقین سے جواب طلب کر لیا۔

ہائیکورٹ کے جسٹس اویس خالد نے جوڈیشل ایکٹوازم پینل کی اظہر صدیق ایڈووکیٹ کی وساطت سے دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ درخواستوں میں مو قف اختیار کیا گیا کہ پنجاب ریگولیشن آف کائٹ فلائنگ ایکٹ آئین سے مطابقت نہیں رکھتا، حتمی فیصلے تک فوری طور پر ڈپٹی کمشنر کو پتنگ سازی اور پتنگ بازی کی اجازت دینے کے نوٹیفکیشن کو معطل کرنے کا حکم دیا جائے ، جبکہ پتنگ بازی کی اجازت دینے کے لیے بنائے گئے ایکٹ کو بھی کالعدم قرار دیا جائے ۔ عدالت نے ایم پی اے شیخ امتیاز کی درخواست پر فریقین سے 27 جنوری کو جواب طلب کر لیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

شہری سڑکوں پرلٹتے رہے ،لاکھوں روپے ،فونز،گاڑیاں غائب

حسن ابدال:ملزم کی 2 بچوں، ساس ، سسر کو قتل کر کے خودکشی

کراچی:پاک کالونی میں پولیس مقابلہ، 6 افغان ڈکیت ہلاک

گرین ٹاؤن: 18سالہ نوجوان کی گلے میں پھنداڈال کرخودکشی

ویڈیو کال کے دوران نازیبا ویڈیو بنانیوالاملزم گرفتار

شادی کا جھانسہ دیکر چھیڑچھاڑپرمقدمہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ
Dunya Bethak