صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صدر کے دستخط ، گھریلو تشدد سمیت 7 اہم بلز قانون بن گئے

  • پاکستان
صدر کے دستخط ، گھریلو تشدد سمیت 7 اہم بلز قانون بن گئے

اب بیوی پر ہاتھ اٹھانے ، دوسری شادی کی دھمکی پر سزا ہوگی

 اسلام آباد(دنیا نیوز،مانیٹرنگ)صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ سے منظور سات اہم بلوں کی منظوری دے دی۔صدر سیکرٹریٹ کے مطابق ساتوں بلوں کی منظوری کے بعد قانون سازی کا عمل مکمل ہو گیا، منظور ہونے والوں میں نیشنل ٹیرف کمیشن ترمیمی بل 2026، ایکسپورٹ ڈیویلپمنٹ فنڈ ترمیمی بل 2026 ،ریلوے کی منتقلی سے متعلق ترمیمی بل 2026 کی توثیق، گھریلو تشدد کی روک تھام اور تحفظ سے متعلق بل 2026 ، دانش سکولز اتھارٹی بل 2026 شامل ہیں،دوسری جانب انکم ٹیکس ترمیمی بل 2026 نافذ کرنے کی منظوری بھی دی گئی اور نیشنل کمیشن برائے انسانی حقوق ترمیمی بل 2026 کی توثیق بھی کی گئی۔گھریلو تشدد بل کے تحت اب بیوی پر ہاتھ اٹھانے اور دوسری شادی کی دھمکی پر سزا ہوگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

شہر کی دنیا

جعلی کال پر خاتون کیخلا ف مقدمہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak