آرٹس گروپ کے طلبہ کو بھی پری میڈیکل میں داخلے کی اجازت

  • پاکستان
ڈپلومہ آف ایسوسی ایٹ انجینئر میں داخلے کے بھی اہل ہوں گے ، نوٹیفکیشن جاری نئی داخلہ پالیسی کا فیصلہ SSC فرسٹ اینول امتحان 2026 ئسے نافذ العمل ہوگا

لاہور(خبر نگار)میٹرک آرٹس کے طلبہ کیلئے اہم اور تاریخی فیصلہ سامنے آ گیا جس کے تحت آرٹس گروپ سے میٹرک پاس کرنے والے طلبہ کیلئے اعلیٰ تعلیم کے نئے دروازے کھل گئے ۔تفصیلات کے مطابق میٹرک آرٹس پاس طلبہ اب ڈپلومہ آف ایسوسی ایٹ انجینئر (DAE)میں داخلے کے اہل ہوں گے جبکہ آرٹس گروپ کے طلبہ کو ایف ایس سی پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ پروگرامز میں بھی داخلے کی اجازت دے دی گئی۔ اس فیصلے کے بعد پنجاب بھر کے  کالجز میں آرٹس طلبہ کو سائنس اور ٹیکنیکل پروگرامز میں داخلہ مل سکے گا۔

یہ فیصلہ انٹر بورڈز کوآرڈینیشن کمیشن کے 183ویں اجلاس میں کیا گیا، جس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ۔ نئی داخلہ پالیسی کا فیصلہ SSC فرسٹ اینول امتحان 2026 ئسے نافذ العمل ہوگا۔پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کے مطابق اس فیصلے سے آرٹس طلبہ کیلئے تعلیم اور کیریئر کے نئے مواقع پیدا ہوں گے ۔تعلیمی اداروں کو میرٹ، اپٹی ٹیوڈ ٹیسٹ اور دیگر معیارات مقرر کرنے کی اجازت دی گئی ہے جبکہ اس اقدام کو ٹیکنیکل اور سائنسی تعلیم میں شمولیت کا ایک بڑا اور مثبت قدم قرار دیا جا رہا ہے ، جس سے آرٹس طلبہ کیلئے مساوی تعلیمی مواقع فراہم ہوں گے ۔

