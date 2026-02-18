صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیئرمین نیب خود انویسٹی گیشن بند نہیں کرسکتے :لاہور ہائیکورٹ

  • پاکستان
چیئرمین نیب خود انویسٹی گیشن بند نہیں کرسکتے :لاہور ہائیکورٹ

چودھری شوگر ملز کیس بند کرنے کیلئے 1ہفتے میں احتساب عدالت رجوع کی ہدایت مریم نواز کی بطور گارنٹی جمع کرائی گئی رقم کی واپسی کیلئے دائر درخواست کا تحریری فیصلہ

لاہور (کورٹ رپورٹر،دنیا نیوز)لاہور ہائیکورٹ  نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی چودھری شوگر ملز کیس میں بطور گارنٹی جمع کرائی گئی رقم کی واپسی کیلئے دائر درخواست کا تحریری فیصلہ جاری کردیا۔عدالت نے نیب کو ایک ہفتے میں چودھری شوگر ملز کیس بند کرنے کیلئے احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کرنے کی ہدایت کردی ، چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ عالیہ نیلم کی سربراہی میں تین رکنی فل بینچ نے آٹھ صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار نے چودھری شوگر ملز کیس میں ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو بطور گارنٹی جمع کرائی گئی 7 کروڑ کی رقم واپسی کی استدعا کی، نیب رپورٹ کے مطابق 2020 میں مریم نواز کے خلاف انکوائری کو انویسٹی گیشن میں تبدیل کیا گیا۔

فیصلہ کے متن میں لکھا گیا کہ تفتیش مکمل ہونے پر بتایا گیا کہ کیس میں کہیں کرپشن ثابت نہیں ہوئی، تفتیشی افسر نے نیب ترمیمی ایکٹ کے تحت کیس کلوز کرکے تفتیش بند کردی، نیب ترمیمی ایکٹ تفتیش بند کرنے کی رپورٹ متعلقہ عدالت میں دائر کرنے سے نہیں روکتا۔عدالت کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے مطابق چیئرمین نیب خود سے عدالتی اختیار استعمال کرتے ہوئے انویسٹی گیشن بند نہیں کرسکتے ، یہ اختیار صرف عدالتوں کے پاس ہے ، نیب ترمیمی ایکٹ میں واضح لکھا کہ انویسٹی گیشن بند کرنے یا واپس لینے کے لیے متعلقہ کورٹ سے رجوع کرنا ہوگا۔فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالتی سوال پر نیب کے وکیل نے اعتراف کیا نیا ایگزیکٹو بورڈ بند انویسٹی گیشن دوبارہ کھولنے کا حکم دے سکتا ہے ، نیب کے بیان کے بعد ضروری ہے کہ کیس بند کرنے کے لیے احتساب عدالت سے رجوع کیا جائے ۔عدالت نے نیب کو ایک ہفتے میں چودھری شوگر ملز کیس بند کرنے کے لیے احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کرنے کی ہدایت کردی اور احتساب عدالت کو ایک ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا ۔عدالت نے متعدد ہدایات کے ساتھ درخواست نمٹا دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

عمرہ ادائیگی پر ایک مداح نے کہا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ثروت گیلانی

ہمارے بیڈرومز علیحدہ ہیں، شمعون کی چوتھی بیوی کا انکشاف

منفرد کردار کا منتظر تھا مگر پیشکش ہی نہیں ہوئی:وقار حسین

اداکارہ رشمیکا اور وجے کی شادی کا دعوت نامہ وائرل

’’گاڈ فادر‘‘ کے اداکار رابرٹ ڈیوول کا 95 برس کی عمرمیں انتقال

جیل سے رہا ئی پر مداحوں اور عدالت کا شکرگزار ہوں : اداکار

آج کے کالمز

ایاز امیر
خراب تو خراب ہے کوئی کامیابی بتا دیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ذوالفقار بھٹو‘ نواز شریف اور عمران خان کا المیہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ ترقی اور انفرادی آزادی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بی این پی کی حکومت‘ چیلنجز اور توقعات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
خان کی رہائی کا مخالف کون؟
محمد حسن رضا
جویریہ صدیق
بنگلہ دیش کا نیا منظر نامہ
جویریہ صدیق
Dunya Bethak