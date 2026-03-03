صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جے یو آئی ارکان اپوزیشن احتجاج سے لا تعلق رہے

جے یو آئی ارکان اپوزیشن احتجاج سے لا تعلق رہے

اسلام آباد(نامہ نگار)پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدر مملکت کے خطاب کے موقع پر اپوزیشن کے احتجاج اور شور شرابہ سے جے یو آئی (ف) کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور اس کے ارکان لاتعلق رہے ،اپنی نشست پر بیٹھ کر صدر مملکت کاخطاب سنتے رہے اوراپوزیشن احتجاج کا حصہ نہ بنے۔

