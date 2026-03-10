صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اب تک سستاخریداگیا پٹرول ڈیزل فروخت،قیمتیں بڑھانے کی کیا ضرورت تھی ؟:مفتاح اسماعیل

  • پاکستان
اب تک سستاخریداگیا پٹرول ڈیزل فروخت،قیمتیں بڑھانے کی کیا ضرورت تھی ؟:مفتاح اسماعیل

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ اس وقت پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانا آئل کمپنیز کو زیادہ منافع دینے کے برابر ہے۔۔۔

ایک بیان میں انہوں نے کہاکہ آئل کمپنیزجو پٹرول اورڈیزل اب تک فروخت کر رہی ہیں وہ 28 فروری سے پہلے کم قیمت پر لیا گیاتھا، ابھی قیمتیں بڑھانے اور کمپنیز کو مزید زیادہ منافع دینے کی کیا ضرورت تھی،ابھی قیمتیں بڑھانا ویسا ہی ہے جیسا حکومت نے شوگرملوں کو چینی برآمد کرنے کی اجازت دی تھی، اس سے شوگر مل مالکان کا منافع بڑھا لیکن عوام کو نقصان ہوا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

14 وارداتیں، 8شہریوں سے ساڑھے 13لاکھ لوٹ لئے

لاہور:سی سی ڈی سے مبینہ مقابلے ، زیر حراست 4ملزم ہلاک

جڑانوالہ:فیکٹری بس الٹ گئی، 2جاں بحق، 21زخمی

ناجائز اسلحہ کے 3ملزم گرفتار

سوسے زائد پتنگوں کی سپلائی ناکام ،پتنگ ڈیلر پکڑا گیا

نومولود بچی 24 گھنٹے کے اندر ساہیوال سے بازیاب،ملزمہ گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak