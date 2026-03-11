صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پہلے افغان شہریت چھوڑیں پھر پاکستانی ملے گی: اسلام آبادہائیکورٹ

  • پاکستان
اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے پاکستانی شہری کا افغان شہریت چھوڑ کر دوبارہ پاکستانی شہریت حاصل کرنے کی درخواست میں سیکرٹری داخلہ سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر متعلقہ افسر کو بھی ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔

 دوران سماعت نادرا کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ درخواست گزار نے افغان پی او آر کارڈ حاصل کیا ہوا ہے ، اس کے اہلخانہ پاکستانی اور انہوں نے خود افغانستان کی شہریت حاصل کی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا درخواست گزار پہلے افغان شہریت چھوڑے گا پھر پاکستانی شہریت ملے گی۔ درخواست گزار وکیل نے کہا ہم نے نادرا کو درخواست دی ہے شہریت حاصل کرنے کی۔ 

