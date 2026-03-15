طالبان نے شہریوں کو نشانہ بنا کر سرخ لکیر عبور کرلی : زرداری

آصف زرداری سے خالدمقبول کی ملاقات ،پی پی اورایم کیوایم کے تعلقات پرگفتگو

 اسلام آباد(سٹاف رپورٹر ،مانیٹرنگ ڈیسک) صدرمملکت آصف علی زرداری نے کہادہشت گردافغان طالبان حکومت ہمارے دوست ممالک کے ساتھ مذاکرات کی خواہاں ہے تو دوسری جانب اس نے شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر کے ایک سرخ لکیر عبور کر لی ہے، انہوں نے افغان طالبان رجیم کی جانب سے پاکستانی شہری علاقوں کو نشانہ بنانے والے ڈرون حملوں کی مذمت کی ۔ایوان صدر سے جاری بیان میں صدر مملکت نے کہا کہ دہشت اور وحشیانہ طاقت کے ذریعے قائم کی گئی افغانستان کی غیر قانونی حکومت اپنی ان ذمہ داریوں سے مسلسل مکر رہی ہے جن کے تحت اس نے دہشت گرد گروہوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا اور اب وہ اسلامی دنیا کی ایک بڑی عسکری طاقت کو اشتعال دلانے کی جسارت بھی کر رہی ہے۔

ان کاکہناتھاکہ پاکستان خلیج کے خطے اور مغربی ایشیا میں امن و استحکام کے فروغ کی کوششوں میں مصروف ہے ۔ غیر قانونی اور دہشت گرد طالبان حکومت نے سرخ لکیر عبور کر کے اپنے اوپر سنگین نتائج مسلط کر لئے ہیں۔بعدازاں صدرمملکت آصف زرداری سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے ملاقات کی اورپاکستان پیپلزپارٹی اور ایم کیوایم کے درمیان تعلقات پر گفتگو کی ۔ملاقات میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ،وزیراعلیٰ سید مراد علی شاہ، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار اور دیگربھی موجود تھے ۔ایک اور بیان میں صدرآصف زرداری نے اسلامو فوبیا کے تدارک کے عالمی دن کے موقع پر پیغام میں کہا کہ اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد کے مطابق ہم دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف نفرت، امتیاز اور عدم برداشت کے خلاف متحد کھڑے ہیں۔

یہ دن مسلم کمیونٹیز کو درپیش تعصب اور تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات کی جانب توجہ مبذول کراتا ہے اور مذہبی تنوع کے احترام اور رواداری کی ضرورت پر زور دیتا ہے ۔یہ دن کرائسٹ چرچ کے اس المناک واقعہ کی بھی یاد دلاتا ہے جس نے انسانیت کے ضمیر کو جھنجوڑ کر رکھ دیا تھا۔ عالمی برادری کو چاہئے کہ وہ نفرت پر مبنی جرائم کے خلاف قانونی تحفظ کو مضبوط بنائے اور مذہبی رہنماؤں، ماہرینِ تعلیم اور ذرائع ابلاغ کے ما بین عملی تعاون کو فروغ دے ۔

مزید پڑہیئے

شمالی کوریا نے 10میزائل داغ دئیے : جنوبی کوریا

پاکستان ،افغانستان اختلافات مذاکرات سے حل کریں:چین

31مارچ سے 2اپریل چین کا دورہ

ایران کیخلاف جنگ ، پینٹاگون میڈیا سے معلومات چھپانے لگا

غزہ :اسرائیلی فضائی حملوں میں6افراد شہید ،کئی زخمی

یوکرینی دارالحکومت پر روسی میزائل حملے ، 4افراد ہلاک

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مفاہمت کا ہاتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ایران تاریخ رقم کر رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیزر کو کس نے قتل کیا ؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ کا آتش فشاں اور پاکستان کا سفارتی مشن
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ‘ خطرناک سٹریٹجک دلدل
محمد عبداللہ حمید گل
نسیم احمد باجوہ
ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے… (2)
نسیم احمد باجوہ
