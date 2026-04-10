فلائٹ آپریشن بحال، پاکستان سے خلیجی ممالک کی پروازیں شروع
لاہور(دنیا نیوز،آن لائن)مشرقِ وسطیٰ میں جنگ بندی کے بعد پاکستان سے فضائی آپریشن کی بحالی کا عمل شروع ہوگیا۔ ذرائع کے مطابق لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سمیت ملک کے مختلف ایئرپورٹس سے خلیجی ممالک کیلئے پروازوں کی آمد و رفت دوبارہ شروع ہو گئی، ایئر لائنز نے مکمل بحالی کیلئے نئے فلائٹ شیڈول بھی تیار کرنا شروع کر دیئے ہیں۔
لاہور سے دبئی، ابو ظہبی، شارجہ، بحرین، کویت، دوحہ، جدہ اور دمام کیلئے 9 پروازیں روانہ ہوئیں جبکہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 8 پروازیں خلیجی ممالک کیلئے روانہ کی گئیں۔اسی طرح جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی سے 18، پشاور سے 6 اور ملتان ایئرپورٹ سے 4 پروازیں روانہ کی گئیں۔ایئرپورٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ فلائٹ آپریشن کی مکمل بحالی میں ابھی کچھ وقت لگے گا کیونکہ بعض ممالک میں فضائی حدود جزوی طور پر بند ہیں۔ذرائع نے مزید بتایا کہ ایران اور امریکا کے درمیان کشیدگی کے باعث گزشتہ 40 روز کے دوران پاکستان سے 3 ہزار سے زائد پروازیں منسوخ ہوئیں، جس سے فضائی نظام شدید متاثر ہوا تھا۔