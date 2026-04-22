مارگلہ کے دامن میں ایک ہزار ایکڑ پر عوامی پارک فائیو سٹار ہوٹل تعمیر کر نیکا فیصلہ

  • پاکستان
مارگلہ کے دامن میں ایک ہزار ایکڑ پر عوامی پارک فائیو سٹار ہوٹل تعمیر کر نیکا فیصلہ

محسن نقوی کی زیرصدارت اعلیٰ سطح اجلاس،سرمایہ کاروں کیلئے زیرو ٹیکس پر مبنی ہوٹل پالیسی مرتب کرنیکی ہدایت سرمایہ کاروں کوراغب کرنے کیلئے مارکیٹنگ ٹیم تشکیل دی جائیگی،اسلام آباد کی جائیدادوں کی شماری کرانے کااعلان

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر،دنیا نیوز)وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی مارگلہ ہلز کے دامن میں ایک ہزار ایکڑ پر پھیلے جدید عوامی پارک کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ،یہ فیصلہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سی ڈی اے ہیڈکوارٹر زمیں منعقدہ اعلیٰ سطحی اجلاس میں کیا گیا۔وزیر داخلہ محسن نقوی کے مطابق اجلاس میں جاری اور آئندہ منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، جن کا مقصد اسلام آباد کو بین الاقوامی معیار کی سہولیات اور عوام کے لیے تفریحی مواقع فراہم کرنے والا مثالی شہر بنانا ہے ۔اس وژن کے تحت شہر کے بنیادی ڈھانچے اور سیاحتی کشش کو بڑھانے کے لیے بین الاقوامی فرموں کے ساتھ مشترکہ منصوبے کے تحت ایک فا ئیو سٹار ہوٹل بھی تیار کیا جائے گا۔ اجلاس میں ملازمین ایمپلا ئی اولڈ ایج بینی فٹ انسٹی ٹیو شن ((ای او بی آئی) کے اشتراک سے تیار کیے جانے والے ایک اور فائیوسٹارہوٹل کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔

وزیرداخلہ محسن نقوی نے سرمایہ کاروں کو صفر ٹیکس پرمبنی نئی ہوٹل پالیسی کا مسودہ تیار کرنے کے احکامات جاری کیے تاکہ دارالحکومت میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری راغب کی جا سکے ۔وزیر داخلہ نے سروے آف پاکستان کے تعاون سے اسلام آباد کی تمام اراضی اور جائیدادوں کی جامع مردم شماری کرانے کا بھی اعلان کیا تاکہ شہر کے اثاثوں کی بہتر منصوبہ بندی اور نظم و نسق کو یقینی بنایا جا سکے ۔ انہوں نے آنے والی نیلامیوں میں سرمایہ کاروں کی شرکت بڑھانے کے لیے ایک مارکیٹنگ ٹیم تشکیل دینے کی بھی ہدایت کی،دیگر فیصلوں میں اجلاس نے اس بات کی توثیق کی کہ کیپیٹل ایمرجنسی سروسز کے لیے ایک کنٹرول روم سیف سٹی پراجیکٹ کے تحت قائم کیا جائے گا۔ سی ڈی اے کے چیئرمین سہیل اشرف نے جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی۔اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے اقدامات کے تحت سی ڈی اے اپنے تمام ڈیٹا اور ٹرانسفر سسٹم کو ڈیجیٹلائز کرنے ، ون ونڈو آپریشن کے تحت ڈیجیٹل ڈیش بورڈ متعارف کرانے اور غیر ضروری عہدوں کو ختم کرنے کے عمل میں ہے۔

 

