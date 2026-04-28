24 گھنٹے رہ گئے ، پتہ نہیں نئے جج کب آئینگے ،جسٹس محسن کیانی

اسلام آباد ہائیکورٹ میں جو ہیں انہوں نے تو کام کرنا ہے :وکیل سے مکالمہ دوران سماعت ججز کی دوسری ہائیکورٹ میں ممکنہ ٹرانسفر کی خبریں زیربحث رہیں

اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے )اسلام آباد ہائیکورٹ میں کیسز کی سماعت کے دوران ہائیکورٹ ججز کی دوسری ہائیکورٹ میں ممکنہ ٹرانسفر کی خبریں زیربحث رہیں، وکیل نے کہا یہ کیس پہلے جسٹس سردار اعجاز خان سن رہے تھے ، ان کا سنگل بینچ دستیاب نہیں، ججز کی ٹرانسفر اور نئے ججز کی تعیناتی کی خبریں آ رہی ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیئے کہ کسی نے تو کام کرنا ہے اسلام آباد ہائیکورٹ میں نئے آنے والے پتہ نہیں کب آئیں گے جو ہیں انہوں نے تو کام کرنا ہے ۔ فیصلہ محفوظ ہونے پر وکیل نے کہا کیا کیس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا، جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا فیصلہ آج ہی ہو جائے گا، ویسے بھی ہمارے پاس 24 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ 

 

