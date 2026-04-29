معرکہ حق کے ہیرولیفٹیننٹ کرنل محمد شاہ زیب کی یونٹ نے دشمن کی کئی بریگیڈ بٹالین ہیڈ کوارٹرز اور مارٹر پوزیشنز تباہ کیں
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)معرکہ حق کے ہیرو لیفٹیننٹ کرنل محمد شاہ زیب رفیع تمغہ بسالت کی یونٹ کی بروقت اور زبردست گولہ باری سے دشمن کی کئی بریگیڈ اور بٹالین ہیڈ کوارٹرز اور مارٹر پوزیشنز تباہ ہو ئیں۔۔۔
معرکہ حق کے دوران لیفٹیننٹ کرنل محمد شاہ زیب رفیع آرٹلری یونٹ کو کمانڈ کر رہے تھے ۔6 اور 7 مئی 2025 کی درمیانی شب دشمن کی جانب سے سول آبادی کو نشانہ بنانے کے بعد ان کی یونٹ کو جوابی فائر کا حکم دیا گیا ،ان کی یونٹ کی زبردست گولہ باری نے دشمن کی شکست میں اہم کردار ادا کیا۔لیفٹیننٹ کرنل محمد شاہ زیب رفیع نے کہا ہے آئندہ اگر دشمن نے ہمارے عزم و ہمت کو چیلنج کیا تو اس سے بھی بڑھ کر زور دار اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔