صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک کے بعض علاقوں میں آج بارش ،ژالہ باری کی پیشگوئی

  • پاکستان
ملک کے بعض علاقوں میں آج بارش ،ژالہ باری کی پیشگوئی

پختونخوا:بالائی اضلاع میں گلوف،آزادکشمیر کے نالوں میں طغیانی کا خطرہ فضائی آلودگی :لاہور ایک بار پھر دنیا میں سرفہرست، دہلی کا دوسرا نمبر

اسلام آباد،مظفرآباد،پشاور (دنیا نیوز، مانیٹرنگ ڈیسک،اے پی پی )محکمہ موسمیات نے ملک کے بعض علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹے کے د وران بارش اور بعض مقامات پر ژالہ باری کی پیشگوئی کر دی۔ تاہم ملک کے جنوبی علاقے خشک اور شدید گرم رہنے کی توقع ہے ۔تفصیلات کے مطابق بالائی خیبرپختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، شمال مشرقی پنجاب اور خطہ پوٹھوہار میں آج چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش،چند مقامات پر ژالہ باری ہو سکتی ہے۔ دریں اثناء گزشتہ روز بھی جنوبی علاقوں میں موسم شدید گرم رہا، گلگت بلتستان ، بالائی پنجاب میں میانوالی ،چشمہ، پپلاں اور ہرنولی سمیت چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی ، فیسکو کے متعدد فیڈرز بھی ٹرپ کر گئے ۔

ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق آزادکشمیر میں درجہ حرارت میں اضافے کے باعث برف تیزی سے پگھل رہی ہے ،دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ بڑھ گیاہے ۔ دریں اثناء پراونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پختونخوا نے بالائی اضلاع میں گلیشیئر جھیل پھٹنے (گلوف)کے خطرے کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا ہے ، موسمی انتباہ کے مطابق آج 3 مئی سے بالائی علاقوں میں مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ داخل ہونے کا امکان ہے جس سے چترال، دیر، سوات اور کوہستان میں بعض مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے ، گلیشیئر جھیلوں کے پھٹنے کے باعث فلیش فلڈ کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے ۔ دوسری جانب فضائی آلودگی کی عالمی فہرست میں لاہور ایک بار پھر آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آگیا اورلاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 176 ریکارڈ کرتے ہوئے شہر کی فضا کو مضرِ صحت قرار دے دیا گیا،انڈونیشیا کا دارالحکومت جکارتہ 173 اے کیو آئی کے ساتھ دوسرا،بھارتی دارالحکومت دہلی 163 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کا تیسرا آلودہ ترین شہر جبکہ مصر کا شہر قاہرہ اور بنگلادیش کا دارالحکومت ڈھاکہ بھی ٹاپ فائیو میں شامل ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

امریکی وزیرجنگ کا جرمنی سے 5 ہزار فوجیوں کے انخلا کا حکم

ٹرمپ ،شی ملاقات میں جنگ بندی، آبنائے ہرمز سرفہرست ایجنڈا:چین

امریکا کا پاکستان و دیگر ممالک کیلئے ایف 16 اپ گریڈ معاہدہ

امریکا :مشرق وسطیٰ کے اتحادی ممالک کو 8اعشاریہ6 ارب ڈالر کا اسلحہ فروخت کرنیکی منظوری

لبنان :اسرائیلی فضائی حملے ، 13 افراد شہید،32زخمی

روسی فوج کی یوکرین کے اہم سٹریٹجک شہر کی طرف پیش قدمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جان لڑانا پڑے گی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مہنگائی کے دور میں جینے کے انداز
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد برباد ہو رہا ہے یا آباد؟
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آبنائے ہرمز: سٹرٹیجک کردار تاریخی تناظر میں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد عبداللہ حمید گل
آبنائے ملاکا، امریکہ چین کشمکش کا محاذ
محمد عبداللہ حمید گل
نسیم احمد باجوہ
ہمارے دامن میں اک موتی بھی تھا
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak