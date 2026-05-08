صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی جی خان :سکول کی چھت گرنے سے 4 بچیاں جاں بحق، 20 زخمی

  • پاکستان
ڈی جی خان :سکول کی چھت گرنے سے 4 بچیاں جاں بحق، 20 زخمی

ڈیرہ غازی خان،یارو کھوسہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)ڈیرہ غازی خان کے علاقہ میراثی والا چوک پر نجی تعلیمی ادارے میں چھت گرنے سے 4 معصوم طالبات جاں بحق جبکہ دو اساتذ ہ سمیت 20سے زائد بچے زخمی ہوگئے۔

پولیس نے میونسپل کارپوریشن ڈیرہ کے انفورسمنٹ انسپکٹر عرفان حیدر کی مدعیت میں مقدمہ درج کرلیا ۔ایف آئی آر کے مطابق سکول سے ملحقہ زیر تعمیر عمارت پر غیر قانونی تعمیراتی کام جاری تھا جبکہ تعمیراتی میٹریل سکول کی چھت پر رکھا گیا جس کا بوجھ چھت برداشت نہ کر سکی اور گر گئی،متعلقہ افراد کو غیر قانونی تعمیرات روکنے کے لیے پہلے ہی نوٹس جاری کیا گیا تھا تاہم انہوں نے تعمیراتی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ والدین اپنے بچوں کی تلاش میں چیخ و پکار کرتے رہے ، شہریوں کی بڑی تعداد جائے وقوعہ پر جمع ہو گئی ۔جاں بحق ہونے والوں میں محمد عبداللہ، غانیہ زہرہ، فاطمہ اور دعا فاطمہ شامل ہیں جبکہ دو اساتذہ، دو مزدور اور 16 بچے زخمی ہوئے جنہیں فوری ریسکیو ٹیم نے ہسپتال منتقل کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بلاول بھٹو وزیراعظم کیوں بننا چاہتے ہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
غلط فہمی دور ہو گئی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
راتیِں پورا پنڈ نئیں سُتا
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سی ایس ایس کا امرت دھارا
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
ہم ان کی قید سے چھوٹیں تو کس طرح چھوٹیں؟
آصف عفان
امیر حمزہ
بنیانٌ مرصوص اور امن کا گلدستہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak