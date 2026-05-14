شائننگ انڈیا کا بیانیہ عالمی تنہائی میں تبدیل ہوگیا، عطا تارڑ
پہلگام واقعہ کے بعد عالمی سطح پر بھارت کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی بھارت سکھ رہنمائو ں کے قتل میں ملوث ہے ، وفاقی وزیر کاسیمینار سے خطاب
اسلام آباد (اے پی پی)وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اﷲ تارڑ نے کہا کہ پہلگام واقعہ کے بعد عالمی سطح پر بھارت کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی، شائننگ انڈیا کا بیانیہ عالمی تنہائی میں تبدیل ہو گیا، پاکستان دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن ریاست ہے ، اس جنگ میں دی جانے والی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں، پاکستان پر الزام عائد کرنے والا بھارت خود بیرونِ ملک سکھ رہنمائو ں کے قتل میں ملوث رہا اور اپنے داخلی مسائل کو بیرونی اور بیرونی مسائل کو داخلی رنگ دینا اس کا و تیرہ رہا ہے، دہشت گردی بھارت کا داخلی اور جموں و کشمیر بین الاقوامی مسئلہ ہے ،معرکہ حق کے دوران قوم اور مسلح افواج کے اتحاد نے پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو اجاگر کیا اور ملک کے وقار میں اضافہ ہوا ہے ، پاکستان کو آج سنجیدہ ملک کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو بین الاقوامی تنازعات کے حل میں کردار ادا کر رہا ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے انسٹیٹیوٹ آف سٹر ٹیجک سٹڈیز میں انڈیا سٹڈی سینٹر کے زیر اہتمام Marka-e-Haq:Victory in the Battlefield and Beyond کے موضوع پر منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب میں انسٹیٹیوٹ آف سٹر ٹیجک سٹڈیز کے چیئرمین بورڈ آف گورنرز ایمبیسڈر خالد محمود، سابق وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی، ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی، سابق وائس چیف آف ایئر سٹاف ایئر مارشل ریٹائرڈ فاروق حبیب، معروف سٹر ٹیجک تجزیہ کار احمد حسن العربی سمیت دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں ۔