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ایرانی ہیکر ز کا ایف بی آئی ڈرونز تک رسائی کا دعویٰ ،فٹبال ورلڈ کپ کو نشانہ بنانے کی دھمکی

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ایرانی ہیکر ز کا ایف بی آئی ڈرونز تک رسائی کا دعویٰ ،فٹبال ورلڈ کپ کو نشانہ بنانے کی دھمکی

واشنگٹن (اے ایف پی)ایران سے منسلک ایک ہیکر گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایف بی آئی کے ڈرونز تک رسائی حاصل کر لی ہے اور امریکا میں جاری فٹبال ورلڈ کپ کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔۔۔

 ہیکر گروہوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والے سائٹ انٹیلی جنس گروپ کے مطابق ’’ہندالہ‘‘نامی گروہ نے  ایک بیان میں کہا ہے کہ اسے کئی ماہ سے ان ڈرونز کے ذریعے حاصل ہونے والی ہر تصویر اور ہر مشتبہ فرد تک رسائی حاصل تھی۔ورلڈ کپ کی سکیورٹی سخت کر لو، ہمیں کچھ ٹیمیں بالکل پسند نہیں۔ ایف پی وی ڈرونز ہر جگہ ہیں، آپ کبھی نہیں جان سکتے کہ کب یہ آپ کی ٹیم کی بس تک پہنچ جائیں۔

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