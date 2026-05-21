صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منتخب نمائندوں پر سیدھی فائرنگ کی گئی ،سہیل آفریدی کا دعویٰ

  • پاکستان
منتخب نمائندوں پر سیدھی فائرنگ کی گئی ،سہیل آفریدی کا دعویٰ

بانی کیساتھ اظہار یکجہتی کیلئے جارہے تھے ، کئی کارکن زخمی،گولیاں جسموں میں موجود عوام پر گولیاں چلانا آسان،عمران کی ہسپتال منتقلی مشکل ، زخمی میڈیا کے سامنے پیش

اسلام آباد،پشاور(این این آئی)وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ نہتے عوام اور منتخب نمائندوں پر گولیاں چلانا آسان مگر عمران خان کو علاج کیلئے ہسپتال منتقل کرنا مشکل بنا دیا گیا ہے ۔ پختونخوا ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے انہوں نے کہا منگل کو وہ اپنی کابینہ، ارکان قومی و صوبائی اسمبلی اور دیگر منتخب نمائندوں کے ہمراہ عمران خان سے اظہارِ یکجہتی اور انکی صحت پر اظہارتشویش کیلئے اسلام آباد جا رہے تھے ، مرکزی شاہراہوں اور رابطہ سڑکوں کو بند کر دیا گیا ،راولپنڈی اور اسلام آباد کے لاکھوں شہری بھی 10 سے 11 گھنٹے شدید ٹریفک جام اور آمدورفت میں مشکلات کا شکار رہے ۔ موقع پر اسلام آباد پولیس اور انسداد دہشتگردی سکواڈ کی بھاری نفری تعینات تھی،اہلکاروں کو بندوقوں میں کارتوس بھرتے دیکھا گیا ، خیبرپختونخوا کے منتخب نمائندوں اور کار کنوں پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں، متعدد کارکن گولیوں سے زخمی ہوئے ، رکن قومی اسمبلی انور تاج کو گرفتار کیا گیا ، زخمی کارکنوں کو میڈیا کے سامنے پیش کرتے انہوں نے کہا بعض افراد کے جسموں میں اب بھی گولیاں موجود ہیں ،آپ گولیاں چلائیں گے تو ہم سینے پیش کرینگے ، آپکی گولیاں ختم ہو جائینگی مگر ہمارے سینے ختم نہیں ہونگے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

امریکا،اسرائیل احمدی نژاد کو ایران کا دوبارہ حکمران بنانا چاہتے تھے:امریکی اخبار

اسرائیلی وزیر نے غزہ فلوٹیلا ارکان کی تضحیک آمیز ویڈیو شیئر کر دی

جی7سربراہی اجلاس میں شرکت کرینگے

ٹرمپ،پیوٹن ،نیتن یاہو غیر انسانی رویے والے رہنما:ہسپانوی فلم ساز

جاپان : پہلی بار لیبارٹری میں پالی گئی اییل مچھلی 29 مئی سے فروخت کیلئے دستیاب

بھارتی وزیر اعظم کا اطالوی ہم منصب جارجیا میلونی کو ٹافیوں کا تحفہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پنکی اور Whataboutism
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جھاڑو کون پھیرے گا؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بے بس مسلم عوام اور افغانستان میں بھوک کا ڈیرہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دُلہا دلہن کا مقابلہ اور پاکستان کرکٹ ٹیم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
الطاف حسن قریشی۔ مسلسل تین حادثے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
قربانی کے مسائل
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak