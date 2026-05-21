قربانی کے مسائل

٭قربانی ہر صاحبِ نصاب عاقل بالغ مرد وعورت پر واجب ہے‘ زکوٰۃ کی فرضیت کیلئے کم از کم نصاب پر پورا قمری سال یا سال کا اکثر حصہ گزرنا شرط ہے‘ جبکہ قربانی اور فطرے کے وجوب کیلئے بالترتیب عیدالاضحی اور عیدالفطر کی صبح صادق کو محض کم از کم نصاب کا مالک ہونا کافی ہے‘ سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ قربانی کے جانوروں کی عمریں حسبِ ذیل ہیں: بکرا‘ بکری‘ دنبہ‘ بھیڑ ایک سال مکمل ہو جائے اور دوسرے سال میں داخل ہو جائیں۔ بیل‘ گائے‘ بھینس‘ بھینسے کی عمر دوسال پوری ہو جائے اور تیسرے سال میں داخل ہو جائیں‘ اونٹ‘ اونٹنی کی عمر پانچ سال پوری ہو جائے اور چھٹے سال میں داخل ہو جائیں‘ یہاں قمری سال مراد ہے؛ البتہ بھیڑ اور دنبہ اگر اتنے فربہ ہوں کہ دیکھنے میں ایک سال کے نظر آئیں تو ان کی قربانی جائز ہے۔
٭اگر صاحبِ نصاب مالدار شخص نے قربانی کا جانور خریدا اور وہ گم ہو گیا یا قربانی سے پہلے مر گیا تو اس پر لازم ہے کہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے یا قربانی کے جانور میں حصہ ڈالے۔ اگر قربانی سے پہلے گمشدہ جانور مل جائے تو مالدار شخص کو اختیار ہے کہ جس جانور کی چاہے قربانی دے‘ دونوں کی قربانی لازمی نہیں ہے‘ بہتر یہ ہے کہ جس جانور کی قیمت زیادہ ہو‘ اُس کی قربانی کرے۔ ٭اگر نادار شخص نے قربانی کا جانور خریدا اور وہ قربانی سے پہلے گم ہو گیا یا مر گیا تو اس پر دوسرے جانور کی قربانی لازم نہیں ہے۔ اگر اس نے دوسرا جانور خرید لیا اور پہلا گمشدہ جانور بھی بعد میں مل گیا تو اس پر دونوں کی قربانی لازم ہو گی‘ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اُس پر قربانی واجب نہیں تھی اُس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدکر خود اپنے اوپر واجب کی‘ اسی طرح دوسرے جانور کا حکم ہے۔ ٭قربانی کے جانوروں کی عمر پورا ہونے کی ظاہری علامت دو دانت کا ہونا ہے‘ لہٰذا جس جانور کے دو دانت پورے نہیں ہوئے‘ اس کی قربانی جائز نہیں ہے؛ البتہ جانور گھر کا پلا ہوا ہے اور اس کی مطلوبہ عمر پوری ہو گئی ہے تو اس کی قربانی شرعاً جائز ہے‘ خواہ سامنے کے دو دانت ابھی پورے نہ ہوئے ہوں‘ عام کاروباری لوگوں پر اعتماد مشکل ہے۔
٭قربانی کا جانور تمام ظاہر ی عیوب سے سلامت ہونا چاہیے‘ اس کیلئے فقہائے کرام نے یہ ضابطہ مقرر کیا ہے کہ ہر وہ عیب جو جانور کی کسی منفعت یا جمال کو بالکل ضائع کر دے‘ اس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہے اور جو عیب اس سے کمتر درجے کا ہو‘ اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ ٭اندھا‘ کانا‘ لنگڑا‘ بہت بیمار اور لاغر‘ جس کا کان‘ دم یا چکتی تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں‘ پیدائشی کان نہ ہوں‘ ناک کٹی ہو‘ دانت نہ ہوں‘ بکری کا ایک تھن یا گائے بھینس کے دو تھن خشک ہوں‘ ان سب جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے: ''وہ جانور جس کے دانت نہ ہوں‘ اگر وہ چَر سکتا ہے اور چارا کھا سکتا ہے تو اُس کی قربانی جائز ہے‘‘ (ج: 5‘ ص: 298)۔ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہوں یا سینگ اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے‘ کان‘ چکتی یا دُم ایک تہائی یا اس سے کم کٹے ہوئے ہیں تو ایسے جانوروں کی قربانی جائز ہے‘ جانور میں حسن پیدا کرنے کیلئے اُس کے سینگ چوٹی سے رگڑ دیتے ہیں یا ایسا کیمیکل استعمال کرتے ہیں کہ سینگ کی نشوونما رُک جاتی ہے‘ لیکن اس کا اثر دماغ یا سینگ کی جڑ پر نہیں ہوتا اور سینگ کی جَڑ اپنی جگہ قائم رہتی ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ صاحب نصاب نے عیب دار جانور خریدا یا خریدتے وقت بے عیب تھا‘ بعد میں عیب پیدا ہوگیا تو ان دونوں صورتوں میں اس کیلئے ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لازم ہے کہ وہ دوسرا بے عیب جانور خریدکر قربانی کرے اور اگر خدانخوستہ ایسا شخص صاحب نصاب نہیں ہے تو اُس کیلئے اُسی جانور کی قربانی جائز ہے۔
٭خصی جانور کی قربانی آنڈو کے بہ نسبت افضل ہے‘ کیونکہ اس کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے‘ اگر گائے کے ساتویں حصے کی قیمت بکری سے زیادہ ہو تو وہ افضل ہے اور اگر قیمتیں برابر ہوں تو بکری کی قربانی افضل ہے‘ کیونکہ بکری کاگوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ ٭بکرا بکری‘ بھیڑ دنبے کی قربانی صرف ایک فرد کی طرف سے ہو سکتی ہے‘ اونٹ گائے وغیرہ میں زیادہ سے زیادہ سات افراد شریک ہو سکتے ہیں‘ بشرطیکہ سب کی نیت عبادت کی ہو۔ سات سے کم (مثلاً: چھ‘ پانچ‘ چار‘ تین‘ دو) افراد بھی ایک گائے کی قربانی میں برابرکے حصے دار ہو سکتے ہیں حتی کہ ایک آدمی بھی پوری گائے کی قربانی کر سکتا ہے‘ سات حصے داروں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔٭سات افراد نے مل کر قربانی کا جانور خریدا‘ پھر قربانی سے پہلے ایک حصے دار کا انتقال ہو گیا اگر اُس کے ورثا باہمی رضامندی سے یا کوئی ایک وارث یا چند ورثا اپنے حصہ وراثت میں سے اجازت دے دیں تو استحساناً اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔
٭شریعت مطہر ہ کی رو سے ہر عاقل وبالغ مسلمان مرد وعورت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا جوابدہ ہے‘ لہٰذا گر کسی مشترکہ خاندان میں ایک سے زیادہ بالغ افراد صاحب نصاب ہیں تو سب پر فرداً فرداً قربانی واجب ہے‘ محض ایک کی قربانی سب کیلئے کافی نہیں ہو گی‘ بلکہ تعین کے بغیر ادا ہی نہیں ہو گی۔ ٭گائے کی قربانی میں عقیقہ کا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں‘ بہتر ہے کہ لڑکی کیلئے ایک اور لڑکے کیلئے دوحصے ہوں‘ اگر دو کی استطاعت نہ ہو تو لڑکے کیلئے ایک حصہ بھی ڈالاجا سکتا ہے‘ نیز عقیقے کا گوشت والدین اور قریبی رشتے دار بھی کھا سکتے ہیں۔ قربانی کے جانور نے ذبح سے پہلے بچہ دے دیا یا ذبح کرنے کے بعد پیٹ سے زندہ بچہ نکلا تو دونوں صورتوں میں یا تو اسے بھی قربان کر دیں یا زندہ صدقہ کر دیں یافروخت کر کے اس کی قیمت صدقہ کر دیں‘ اگر بچہ مردہ نکلے تو اسے پھینک دیں‘ قربانی ہر صورت میں صحیح ہے۔ ٭ذبح کرتے وقت قربانی کا جانور اچھلا کودا اور اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا یا ذبح ہوتے ہوئے اٹھ کر بھاگا اور وہ عیب دار ہو گیا تو اسے اسی حالت میں ذبح کر دیں‘ قربانی ہو جائے گی۔ ٭افضل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کیے جائیں: ایک حصہ ذاتی استعمال کیلئے‘ ایک اقارب واحباب کیلئے اور ایک مستحقین کو دیا جائے‘ سارا گوشت رضائے الٰہی کیلئے مستحقین کو دے دینا عزیمت اور اعلیٰ درجے کی نیکی ہے اور ضرورت مند ہونے کی صورت میں کل یا اکثر گوشت ذاتی استعمال میں لانے کی بھی اجازت ہے لیکن یہ روحِ قربانی کے منافی ہے۔ نوٹ: شریعت کے مطابق ذبح کیے ہوئے حلال جانور کے مندرجہ ذیل اعضاء کھانا منع ہیں: دم مسفوح (ذبح کے وقت بہنے والا خون)‘ نر جانور کا آلہ تناسل‘ گائے‘ بکری کے پیشاب کی جگہ‘ کپورے‘ مثانہ‘ جانور کے پاخانے کی جگہ‘ حرام مغز‘ اوجھڑی اور آنتیں‘ ان میں دمِ مسفوح حرام قطعی اور باقی مکروہِ تحریمی ہیں۔ بَٹ کو کھانا جائز ہے‘ اوجھڑی کو امامِ اہلسنّت نے مکروہِ تحریمی کہا ہے‘ بعض علماء اس کے جواز کے قائل ہیں۔ ٭قربانی کا وقت دس ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر بارہ ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے۔ گیارہویں اور بارہویں شب میں بھی قربانی ہو سکتی ہے‘ شریعت کے مطابق عورت کا ذبیحہ حلال ہے‘ ایسے دیہات اور قصبات جہاں کی عید کی نماز پڑھی جاتی ہے‘ وہاں نمازِ عید سے پہلے قربانی جائز نہیں اور جہاں نمازِ عید کا اہتمام نہیں ہوتا‘ وہاں دس ذوالحجہ کو صبح صادق کے بعد جائز ہے۔
ہمارے بہت سے لوگ مغربی ممالک میں روزگار کے سلسلے میں مقیم ہیں وہ اپنی قربانی اپنے آبائی وطن میں کرانے کو ترجیح دیتے ہیں‘ اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ بعض صورتوں میں اُن ممالک کے قوانین کی وجہ سے قربانی کرنا دشوار ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ وہاں مستحقین دستیاب نہیں ہیں‘ لہٰذا وہ کسی رشتہ دار یا دینی مدرسہ یا رفاہی ادارے کو وکیل بنا کر قربانی کی رقم پاکستان بھیج دیتے ہیں تاکہ قربانی مستحقین تک پہنچ جائے۔ اس میں ان امور کا خیال رکھنا ہوگا: جس دن امریکہ یا کینیڈا وغیرہ میں مقیم کسی شخص کی قربانی پاکستان میں کی جا رہی ہے تو ضروری ہے کہ اس دن دونوں ممالک میں قربانی کے ایام ہوں‘ خواہ وہ یہاں کے اعتبار سے عید کا پہلا دن ہو یا دوسرا یا تیسرا‘ کیونکہ بعض اوقات امریکہ یا کینیڈا میں عید ایک دن پہلے ہو جاتی ہے۔ البتہ ذبح کیلئے مقامی وقت کا اعتبار ہو گا۔