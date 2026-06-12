صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروشوں کیخلاف آپریشن : سہیل شوکت بٹ کے ماموں زاد بھائیوں کی گرفتاری، صوبائی وزیر کی تلخ کلامی

  • پاکستان
منشیات فروشوں کیخلاف آپریشن : سہیل شوکت بٹ کے ماموں زاد بھائیوں کی گرفتاری، صوبائی وزیر کی تلخ کلامی

کاؤنٹر نارکوٹکس فورس نے خفیہ اطلاع پر سرحدی گاؤں بھسین میں کارروائی کی، صوبائی وزیر کے ماموں کے گھر پر بھی چھاپہ مختلف مقامات کی تلاشی، سہیل شوکت اور اہلکاروں میں تلخ کلامی اور مزاحمت کی ویڈیو سامنے آ گئی ،تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع

لاہور(کرائم رپورٹر)کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کا خفیہ اطلاع پرلاہور کے سرحدی علاقے بھسین گاؤں میں منشیات فروشوں کے خلاف بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن ، مسلم لیگ ن کے ایم پی اے و صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت بٹ کے ماموں کے گھر پر بھی چھاپہ مارا گیا اوران کے ماموں زاد بھائیوں سمیت متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ذرائع کے مطابق کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کو اطلاع موصول ہوئی تھی کہ علاقے میں منشیات کا بڑے پیمانے پر کاروبار ہو رہا ہے جس پر بھاری نفری نے گاؤں کا گھیراؤ کرکے مختلف مقامات پر تلاشی لی، کارروائی کے دوران صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ اور فورس کے اہلکاروں میں تلخ کلامی اور مزاحمت بھی ہوئی، جس کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ۔سی این ایف ذرائع کا کہنا ہے کہ گرفتار افراد کی تعداد اور ممکنہ برآمدگی کی تفصیلات جلد جاری کی جائیں گی ، تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کر دیا گیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

پیزا میری پسندیدہ ڈش ہے :سونا کشی سنہا

دوسروں کیلئے اچھا سوچنے والے ہی سچے ہیرو ہیں:مایا علی

جانوروں کی بجائے جنسی زیادتی کرنیوالوں پر ٹیسٹ کئے جائیں:مریم نفیس

اللہ نے مجھے جیسا بنایا میں اس پر مطمئن ہوں:صنم سعید

لوگوں کی زندگی پر تبصرے کرنے سے گریز کیا جائے :صحیفہ جبار

آئندہ سال شوبز میں واپسی کا خبریں بے بنیاد:کترینہ کیف

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کے لہجے میں خوف کیوں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عام تاثر اور حقیقت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
اسد طاہر جپہ
کسان کا مقدمہ
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
اک آبلہ پا وادیٔ پُرخار میں آیا
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
حسینی سیاست اور سائنس
امیر حمزہ
Dunya Bethak