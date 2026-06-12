صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی آبی جارحیت کاحکومت نے جواب نہیں دیا:فواد چودھری

  • پاکستان
بھارتی آبی جارحیت کاحکومت نے جواب نہیں دیا:فواد چودھری

ہر مسئلے کا حل بندوق نہیں، حق کیلئے احتجاج کرنیوالوں سے مذاکرات کرنے چاہئیں ن لیگ ، پیپلز پارٹی کی پارٹی چل رہی ،ختم ہونی چاہیے ،28 ویں ترمیم ضروری:گفتگو

لاہور(کورٹ رپورٹر)سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ بھارت آبی جارحیت کررہا ہے جس کا حکومت نے جواب نہیں دیا،ہمیں آبی جارحیت پر اقوام متحدہ کو شکایت کرنا چاہیے ،ہر مسئلے کا حل بندوق نہیں ، جو بندوق اٹھاتے ہیں ان کے ساتھ اسی زبان میں بات کرنی چاہیے ،جو اپنے حق کیلئے احتجاج کرتے ہیں ان سے مذاکرات کرنے چاہئیں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ فواد نے مزید کہا کہ ن لیگ اور پیپلز پارٹی کی پارٹی چل رہی ہے ،اس میں ملک متاثر ہورہا ہے اب یہ پارٹی ختم ہونی چاہیے ،شہباز شریف پہلے وزیراعظم ہیں جو پانچواں بجٹ پیش کرنے جارہے ہیں،شہباز شریف کی قسمت میں یہ لکھا تھا اس کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے مگر پھر بھی شہباز شریف حکومت نہیں چل رہی،28 ویں آئینی ترمیم پاکستان کی ضرورت ہے ،بجٹ عوامی امنگوں کے مطابق نہیں ہوگا،اگر حکومت کے برے دن شروع ہوئے ہیں تو پھر پاکستان کے اچھے دن شروع ہوں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

پیزا میری پسندیدہ ڈش ہے :سونا کشی سنہا

دوسروں کیلئے اچھا سوچنے والے ہی سچے ہیرو ہیں:مایا علی

جانوروں کی بجائے جنسی زیادتی کرنیوالوں پر ٹیسٹ کئے جائیں:مریم نفیس

اللہ نے مجھے جیسا بنایا میں اس پر مطمئن ہوں:صنم سعید

لوگوں کی زندگی پر تبصرے کرنے سے گریز کیا جائے :صحیفہ جبار

آئندہ سال شوبز میں واپسی کا خبریں بے بنیاد:کترینہ کیف

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کے لہجے میں خوف کیوں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عام تاثر اور حقیقت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
اسد طاہر جپہ
کسان کا مقدمہ
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
اک آبلہ پا وادیٔ پُرخار میں آیا
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
حسینی سیاست اور سائنس
امیر حمزہ
Dunya Bethak