صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری میڈیکل یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کیلئے عمر کی حد70سال مقرر،10 سال بطور پروفیسر خدمات انجام دینا لازمی

  • پاکستان
سرکاری میڈیکل یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کیلئے عمر کی حد70سال مقرر،10 سال بطور پروفیسر خدمات انجام دینا لازمی

لاہور (حمزہ خورشید سے) پنجاب اسمبلی نے سرکاری میڈیکل یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کی تقرری کے لیے عمر کی بالائی حد 75 سال کرنے کی تجویز مسترد کرتے ہوئے 70 سال مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔۔۔

 یہ فیصلہ پبلک سیکٹر میڈیکل یونیورسٹیز (ترمیمی) بل  2026 کی منظوری کے بعد سامنے آیا جس کی ایک روز قبل ایوان نے منظوری دی، چیف وہپ مسلم لیگ (ن) رانا ارشد کے مطابق پنجاب اسمبلی  کی قائمہ کمیٹی برائے سپیشل ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن نے عمر کی حد 70 سال مقرر کرنے کی سفارش کی جسے ایوان نے منظور کر لیا جبکہ امیدوار کے لیے کم از کم 10 سال بطور پروفیسر خدمات انجام دینا لازمی ہوگا۔ ترمیم کا اطلاق یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی، فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی، نشتر میڈیکل یونیورسٹی، راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز لاہور پر ہوگا، بل اب حتمی منظوری کے لیے گورنر پنجاب کو بھجوایا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

مبینہ پولیس مقابلے ، 3 ملزم ہلاک ، 10زخمی گرفتار

چوری و ڈکیتی کی12 وارداتیں، شہری نقدی اور اشیاء سے محروم

شیخوپورہ :گھریلو ناچاقی پر خاتون سمیت 3افراد کی خودکشی

منشیات فروشوں کیخلاف آپریشن: سہیل شوکت بٹ کے ماموں زاد بھائی کی گرفتاری، صوبائی وزیر کی تلخ کلامی

حویلی کے با ہر سے چوری

انچارج سہولت بازار20ہزار رو پے رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کے لہجے میں خوف کیوں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عام تاثر اور حقیقت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
اسد طاہر جپہ
کسان کا مقدمہ
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
اک آبلہ پا وادیٔ پُرخار میں آیا
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
حسینی سیاست اور سائنس
امیر حمزہ
Dunya Bethak