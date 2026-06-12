صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

4وزارتوں اور ڈویژنوں کے پارلیمانی سیکرٹری مقرر

  • پاکستان
4وزارتوں اور ڈویژنوں کے پارلیمانی سیکرٹری مقرر

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعظم شہباز شریف نے کئی وزارتوںاور ڈویژنوں میں پارلیمانی سیکرٹری مقرر کر دئیے۔

احکامات کے مطابق حافظ میاں محمد نعمان کووزارت منصوبہ بندی، ترقی و خصوصی اقدامات کا پارلیمانی سیکرٹری مقرر کیا گیاہے ۔ دانیال احمد کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا پارلیمانی سیکرٹری بنادیا گیا اور اختر بی بی کو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا پارلیمانی سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے جبکہ شائستہ خان کو وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق میں ذمہ داری سونپ دی گئی ۔ وزارت پارلیمانی امور نے ان تقرریوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کے لہجے میں خوف کیوں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عام تاثر اور حقیقت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
اسد طاہر جپہ
کسان کا مقدمہ
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
اک آبلہ پا وادیٔ پُرخار میں آیا
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
حسینی سیاست اور سائنس
امیر حمزہ
Dunya Bethak