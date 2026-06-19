صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رومانیہ کے سفیر کی سپیکر سے ملاقات ایران ، امریکا معاہدہ میں کلیدی کردار کو سراہا

  • پاکستان
رومانیہ کے سفیر کی سپیکر سے ملاقات ایران ، امریکا معاہدہ میں کلیدی کردار کو سراہا

اسلام آباد (نامہ نگار) رومانیہ کے سفیر ڈاکٹر ڈین اسٹوینیسکو نے پارلیمنٹ ہاؤس میں سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ملاقات کی۔

سپیکر نے سفیر کا پرتپاک خیرمقدم کیا اور دوطرفہ تعلقات و علاقائی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ملاقات کے دوران ڈاکٹر ڈین اسٹوینیسکو نے اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط کے موقع پر سپیکر کو مبارکباد پیش کی اور امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کے لیے پاکستان کے کلیدی اور تعمیری کردار کو سراہا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

پیرس :فلسطینی شہریوں ،صحافیوں کو اعزازی شہریت کی منظوری

جنگ میں یو اے ای شامل تھا؟ ٹرمپ کے دعویٰ پر نئی بحث

جنگ بندی کی واحد کامیابی آبنائے ہرمز کھولنا جو پہلے بھی کھلی ہوئی تھی:انٹونی بلنکن

امریکا پر انحصار سے آزادی نہیں ملے گی،چین کی تائیوان کو وارننگ

مشرق وسطیٰ جنگ سے کھاد کی عالمی تجارت میں 30 فیصد کمی

آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگیں ہٹانے کے آپریشن میں شرکت ایران اور عمان کی اجازت سے مشروط :جرمنی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
سمارٹ فون سے سوشل میڈیا ٹیکس تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
چھتر پارک اور جامعات کا مستقبل
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آزاد کشمیر اور آرٹیکل 257
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
شریکا اک زہر قاتل
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کنٹینر کے اوپر یا اندر
آصف عفان
امیر حمزہ
دو پھول اور گلشن
امیر حمزہ
Dunya Bethak