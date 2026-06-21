صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹاورز کی تنصیب سے متعلق بل حقوق پر ڈاکہ:حافظ نعیم

  • پاکستان
ٹاورز کی تنصیب سے متعلق بل حقوق پر ڈاکہ:حافظ نعیم

گھر ہمارا مگر ٹاور لگے گا ٹیلی کام کمپنی کا، ورنہ 5کروڑ روپے کا جرمانہ ہوگا ایسے ٹاورز میدانوں میں بھی کمیونٹی کی مرضی کے بغیر نہیں لگنے چاہئیں

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الر حمن نے قومی اسمبلی سے منظور شدہ ٹیلی کمیونیکیشن ترمیمی بل 2026 پر سخت ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا گھر ہمارا مگر ٹاور لگے گا ٹیلی کام کمپنی کا، ورنہ 5 کروڑ روپے کا جرمانہ ہوگا، قومی اسمبلی سے پاس ہونے والا بل جاہلانہ اور غاصبانہ ہے ۔ ٹیلی کمیونیکیشن ترمیمی بل 2026 عوام کے بنیادی حق پر ڈاکا ہے ، قومی اسمبلی میں بیٹھے ارکان آئین سے متصادم بل پاس کر رہے ہیں، ایسے ٹاورز میدانوں اور پارکس میں بھی کمیونٹی کی مرضی کے بغیر نصب نہیں ہونے چاہئیں۔انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا عوامی مفاد کے خلاف بل پر آئی ٹی اور ٹیلی کام کی وزیر اور کمیٹی سربراہ کو عہدوں پر رہنا چا ہئے ؟انہوں نے زور دیا کہ شہریوں کے حقوق اور آئینی تحفظات کو نظر انداز کرکے قانون سازی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

11وارداتیں ،ڈاکوؤں نے 8شہریوں سے لاکھوں لوٹ لئے

خانیوال :بس کی موٹرسائیکل کو ٹکر،خاندان کے 4افراد جاں بحق

راولپنڈی:قتل کے دو مجرموں کو سزائے موت ، 20، 20لاکھ روپے جرمانہ

بوریوالا:خانہ بدوش لڑکی مبینہ اجتماعی زیادتی کے بعد قتل

بو گس چیک دینے پر مقدمہ

کامونکے سے منشیات فروش گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کا اونچا نام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پذیرائی ہوگئی اب آگے کی سوچیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عوامی جائیدادوں پر قبضے کا اندھا قانون
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کے بدخواہوں کی شکست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بلند قامت ستون
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
محرم الحرام کے عملی تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak