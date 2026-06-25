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صفحٔہ اول
تازہ ترین
آج کا اخبار
آج کے کالمز
شہر کی خبریں
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
میگزین
دنیا اخبار
دنیا اخبار
پاکستان
(current)
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
پاکستان
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
دنیا اخبار
آج کا اخبار - (ای پیپر )
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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
عدالتیں شہریت بارے مقدمات میں قومی سلامتی معاملات مد نظر رکھیں :لاہور ہائیکورٹ
سینٹ پیٹرزبرگ قانونی فورم ،پاکستان کے چیف جسٹس صاحبان شریک
قومی اسمبلی :وزارتوں،ڈویژنوں،محکموں کیلئے ضمنی گرانٹس منظور
ایران اور پاکستان کی امنگوں اور امیدوں میں گہری مماثلت:مسعود پزشکیان
قائم مقام صدر آزاد کشمیر لطیف اکبر کے کاغذات نامزدگی مسترد
بلاول بھٹو سے علیم خان کی ملاقات، جی بی میں حکومت سازی پر تبادلہ خیال
تازہ ترین
وینزویلا میں 2 شدید زلزلوں کے بعد ایمرجنسی نافذ، ہزاروں افراد کی ہلاکت کا خدشہ
ایران جنگ میں یورپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، ٹرمپ کا نیٹو چیف سے ملاقات میں شکوہ
ڈونلڈ ٹرمپ اور لاطینی امریکا کے ممالک کا وینزویلا کی مدد کا اعلان
ملک بھر میں 9 محرم الحرام کے جلوس آج برآمد ہوں گے، سکیورٹی ہائی الرٹ
ایران اور چین نے جنوبی افریقہ کے سفارتی تعلقات پر امریکی تنقید مسترد کر دی
آج کے کالمز
سبز موتیا
محمد اظہارالحق
چچا ٹرمپ کا کچھ پتا نہیں
خالد مسعود خان
فلسطینیوں کا وارث کون؟
خورشید ندیم
اسلام آباد میں اُڑتی خبریں
کنور دلشاد
تشنہ لباں
عمران یعقوب خان
فلسفۂ شہادت!
مفتی منیب الرحمٰن
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