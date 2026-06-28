صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مودی دورمیں 90 امتحانی پرچے لیک، ساڑھے 6 کروڑ طلبہ متاثر

  • پاکستان
مودی دورمیں 90 امتحانی پرچے لیک، ساڑھے 6 کروڑ طلبہ متاثر

نااہل وزیرتعلیم احتجاجی نوجوانوں کو دہشتگرد کہہ کر اپنی ناکامی چھپا رہا :سی این این

اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)بھارت میں کاکروچ جنتا پارٹی ہندو انتہا پسند مودی سرکار کو ٹکر دینے والی نئی سیاسی قوت کے طور پر ابھرر ہی ہے ۔بھارتی نوجوانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنے والے مودی نے بھارت کو تباہی کی طرف دھکیل دیا ہے ۔ نوجوانوں کے مستقبل کو اندھیرے میں جھونک کر مودی نے بھارتی نوجوانوں کو شدید عوامی احتجاج پر مجبور کر دیا ہے ۔عالمی نشریاتی ادارے سی این این کے مطابق مودی کے دورمیں کوئی بھی سرکاری امتحان لیک ہونے سے نہیں بچتا ۔

کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ سرکاری امتحانات میں پرچہ لیک روکنے کے لیے ڈائپر ہی آخری حل رہ گیا ہے ۔سی این این کے مطابق بھارتی طلبہ مودی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے خودکشی کے راستے پر جا رہے ہیں۔کانگریس رہنما ابھیشیک دت کا کہنا ہے کہ مودی حکومت نے 10 سالوں میں 90 امتحانی پرچے لیک کر کے ساڑھے 6 کروڑ طلبہ کی زندگیاں برباد کی ہیں۔امریکی نشریاتی ادارے سی این این کے مطابق بھارتی وزیر تعلیم دھرمیندر پرادھان کی نااہلی نے بھارت کے تعلیمی نظام کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے ۔ مودی کا نااہل وزیر احتجاج کرنے والے نوجوانوں کو دہشت گرد کہہ کر اپنی ناکامی چھپا رہا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

فیفا ورلڈکپ:کیپ ورڈے پہلی بار ناک آؤٹ مرحلے میں داخل

پی سی بی کا ڈیپارٹمنٹل ٹیموں کی سالانہ فیس میں اضافہ

ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ،سلیمہ امتیاز پہلی پاکستانی امپائر

راشد ریاض آئی سی سی ایمرجنگ پینل آف امپائرز میں شامل

ایران متنازعہ فیصلے کا شکار، اگلے مرحلے کی امیدیں برقرار

ہاکی پرو لیگ، پاکستان ٹیم کا بدترین سفر اختتام کو پہنچا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’اخبار فروشی‘‘ سے ’’اخبار نویسی‘‘ تک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دیکھ موسم کہاں جا رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان اور شہباز شریف کا سچ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جیو اکنامکس دور کی شروعات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چپکی ہوئی سوچ کے ہاتھوں شکست
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی معاشی ترقی کا نیا دروازہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak