بھارت کی مصنوعی وقار کی سیاست سنگین سوالات اٹھا رہی، عطا تارڑ
مودی بیرون ملک اعزازی تقاریب میں شریک اور بھارتی عوام مسائل کا سامنا کر رہے مودی کی آمد سے قبل ایوارڈ تخلیق کیے گئے ، املا کی غلطیاں موجود تھیں،خواجہ آصف
اسلام آباد (دنیا نیوز) وفاقی وزیر اطلاعات ونشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ بھارت میں مصنوعی وقار کی سیاست سنگین سوالات کو جنم دے رہی ہے ۔ ‘ایکس’ پر اپنے بیان میں عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ ایک غیر ملکی دورے سے چند روز قبل اعزازات کی تخلیق سوالیہ نشان ہے جب کہ اعزازی اسناد میں املا کی غلطیاں بھی شرمندگی کا باعث بن رہی ہیں۔انہوں نے کہا کہ کسی ایک شخصیت کا کسی اعزاز کو حاصل کرنے والا پہلا اور واحد فرد بن جانا امیج مینجمنٹ کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے ۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے دعویٰ کیا کہ بھارتی حکومت برسوں سے ایسے اعزازات کو عالمی پذیرائی کا ثبوت بنا کر پیش کرتی رہی ہے اور نفرت پر مبنی پالیسیوں کے باوجود بیرون ملک اعزازات کی تشہیر کی گئی۔
عطا تارڑ کا مزید کہنا تھا کہ نریندر مودی بیرون ملک اعزازی تقاریب میں شریک ہیں جب کہ عام بھارتی عوام اندرون ملک سنگین مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے نریندر مودی کو دیئے گئے ایک اعزاز پر شدید تنقید کرتے ہوئے اسے اب تک کی سب سے زیادہ شرمناک کہانی قرار دیا ہے ۔ ایکس پر اپنے بیان میں وزیر دفاع نے کہا کہ مودی کی آمد سے چند روز قبل ہی یہ ایوارڈز تخلیق کیے گئے ، ان کے سرٹیفکیٹس کسی سستے مصنوعی ذہانت (اے آئی) ماڈل کے ذریعے تیار کیے گئے تھے ۔انہوں نے دعویٰ کیا کہ سرٹیفکیٹس میں واضح املا کی غلطیاں موجود تھیں اور نریندر مودی اس اعزاز کے پہلے اور واحد وصول کنندہ بن گئے ۔وزیر دفاع کے مطابق یہ منصوبہ بند "اعزاز" یا تو سستی قسم کی مقبولیت حاصل کرنے کی بدترین کوشش ہے یا پھر خوشامد کی انتہائی مذموم شکل ہے ۔خواجہ آصف نے مزید کہا کہ نریندر مودی بھارتی قوم کو شرمندگی سے دوچار کر رہے ہیں اور وہ قومی سطح پر باعثِ شرمندگی بن چکے ہیں۔