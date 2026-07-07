صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اداکارہ مومنہ کی بہن کیخلاف مقدمہ درج کرنے کے عدالتی احکامات معطل

  • پاکستان
اداکارہ مومنہ کی بہن کیخلاف مقدمہ درج کرنے کے عدالتی احکامات معطل

لاہور(آئی این پی)لاہور ہائیکورٹ نے اداکارہ مومنہ اقبال کی بہن رمشا اقبال کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے جسٹس آف پیس کے احکامات پر عملدرآمد عارضی طور پر روک دیا۔

جسٹس عبہر گل نے رمشا اقبال کی درخواست پر تحریری حکم جاری کرتے ہوئے متعلقہ پولیس اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے اور 14 ستمبر تک جواب طلب کر لیا۔تحریری حکم کے مطابق جسٹس آف پیس نے 30 جون کو درخواست گزار رمشا اقبال کے خلاف تھانہ بھوانہ میں مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا تھا، جسے رمشا اقبال نے لاہور ہائیکورٹ میں چیلنج کر دیا،درخواست گزار کی جانب سے عدنان احسان ایڈووکیٹ نے دلائل پیش کیے ،عدالت نے ماتحت عدلیہ کے حکم پر آئندہ سماعت تک عملدرآمد روکنے کا حکم جاری کرتے ہوئے فریقین سے جواب طلب کر لیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

چوری و ڈکیتی کی 12 وارداتوں میں شہری لاکھوں سے محروم

بچوں اور خواتین کیخلاف سائبر کرائم میں ملوث 3 ملزم گرفتار

ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کیخلاف لاہور میں ایک اور مقدمہ درج

مریدکے :نشئی بیٹے نے مبینہ طور پر ماں قتل کردی

قصور:ٹریفک حادثے میں 7سالہ بچہ جاں بحق، ماں باپ زخمی

لاکھوں کابوگس چیک دیدیا گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اللہ کے واسطے اب یہ اللہ کا واسطہ ختم کیا جائے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غیر ملکی خواتین کا اغوا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
لاہور کو جدید شہر کیسے بنایا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران کی نظریاتی فتح اور مشرقِ وسطیٰ کا مستقبل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کیمپس میں نمازِ جمعہ کی امامت
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak