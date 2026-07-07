صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اپوزیشن کی پنجاب اسمبلی کا فوری اجلاس بلانے کیلئے ریکوزیشن جمع

  • پاکستان
اپوزیشن کی پنجاب اسمبلی کا فوری اجلاس بلانے کیلئے ریکوزیشن جمع

غیر ملکی خواتین سے مبینہ زیادتی اور دیگر معاملات پر اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا گیا رہائی کے بعد کارکنوں کی پراسرار اموات کی تحقیقات کرائی جائیں:معین ریاض

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک،سیاسی نمائندہ ) اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی معین ریاض قریشی نے پنجاب اسمبلی کا فوری اجلاس بلانے کیلئے ریکوزیشن جمع کرا دی۔ اپوزیشن لیڈر معین الدین ریاض، شیخ امتیاز، رانا شہباز اور فرخ جاوید مون کی جانب سے جمع کروائی گئی ریکوزیشن میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال، خواتین خصوصاً غیر ملکی خاتون کے ساتھ مبینہ زیادتی کے واقعہ ، جیل اصلاحات، سیاسی کارکنوں کے ساتھ ناروا سلوک، پی ٹی آئی قیادت کی صحت اور بانی تحریک انصاف عمران خان کی جیل میں حالت اور علاج معالجے کے معاملے پر پنجاب اسمبلی کا فوری اجلاس  بلانے کا مطالبہ کیا گیا ہے ۔

ریکوزیشن کے مطابق پنجاب میں خواتین کے خلاف بڑھتے جرائم، ریپ،  ہراسگی، اغوا، قتل، ڈکیتی اور سٹریٹ کرائم نے عوام میں شدید خوف و ہراس پیدا کر دیا ۔ اپوزیشن لیڈر معین الدین ریاض نے کہا کہ دو غیر ملکی خواتین کے ساتھ پیش آنے والے حالیہ واقعے نے ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچایا، جیلوں میں سیاسی کارکنوں، بالخصوص خواتین کارکنوں کے ساتھ ناروا سلوک، طبی سہولتوں کی عدم فراہمی اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات تشویشناک ہیں ،عمران خان کو جیل رولز، عدالتی احکامات کے مطابق سہولیات اور علاج کی فراہمی یقینی بنائی جائے ، جیل سے رہائی کے بعد پی ٹی آئی کارکنوں کی پراسرار اموات، مبینہ تشدد کے الزامات پر مکمل اور آزادانہ تحقیقات کرائی جائیں،ان معاملات پر ایوان کا فوری اجلاس ناگزیر ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

چین میں چھتوں پر مصنوعی بارش کا سسٹم لگادیا گیا

امریکی شہری نے 10منٹ میں 66ہاٹ ڈاگ کھا لیے

ڈزنی لینڈ کا 70 برس میں ایک ارب مہمانوں کا خیر مقدم

دنیا کا سب سے بڑا کاغذکا جہاز گنیز ورلڈ ریکارڈز کا حصہ

ایمریٹس کے مسافر سالانہ 10لاکھ کلو چاکلیٹ کھا جاتے

مصنوعی مٹھاس بارے سائنسدانوں کا تشویشناک انکشاف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اللہ کے واسطے اب یہ اللہ کا واسطہ ختم کیا جائے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غیر ملکی خواتین کا اغوا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
لاہور کو جدید شہر کیسے بنایا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران کی نظریاتی فتح اور مشرقِ وسطیٰ کا مستقبل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کیمپس میں نمازِ جمعہ کی امامت
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak