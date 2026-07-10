صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گنڈاپور کا آڈیو پیغام لِیک، گورننس اور تنخواہوں بارے انکشافات

  • پاکستان
گنڈاپور کا آڈیو پیغام لِیک، گورننس اور تنخواہوں بارے انکشافات

اسلام آباد (این این آئی)سابق وزیرِ اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور کا پارٹی واٹس ایپ گروپ سے آڈیو پیغام سامنے آ گیا جس میں گورننس و تنخواہوں سے متعلق اہم انکشافات کئے گئے۔

آڈیو پیغام میں علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں صوبے میں ڈرون حملے اورپختونخوا حکومت کے فنڈز سے آپریشن ہو رہے ہیں،صوبائی وزرا اور اراکینِ اسمبلی خراب معیار کے کاموں کو روک رہے ہیں ، بیڈ گورننس کی لعن طعن بھی حکومت پر آتی ہے ۔انہوں نے آڈیو پیغام میں کہا کہ تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ اور ایکٹ کی تائید کرنے والوں کے نام سامنے لائے جائیں، بانی پی ٹی آئی نے اراکینِ اسمبلی کی تنخواہ بڑھانے سے انکار کیا تھا ،میں اس کا حصہ نہیں ہوں۔ادھر سابق وزیراعلیٰ کے ترجمان فراز مغل نے آڈیو کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ متعلقہ آڈیو گنڈاپور کی ہی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج ،مندی،انڈیکس مزید369پوائنٹس گنوابیٹھا

چاندی مستحکم ،سونا 3600روپے مہنگا،ڈالر مزید سستا

زیرگردش کرنسی کے حجم میں ہفتہ وار بنیاد پر کمی

این بی پی اور ون لنک کے اشتراک سے بینک ایکٹویشن سیشن

سمندری خوراک کی برآمدات تاریخ کی بلند ترین سطح پر

برآمدات بڑھانے،درآمدی متبادل کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نیلا، سرخ یا سبز؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
شناختوں کا جھگڑا
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران اور امریکہ میں دوبارہ جھڑپیں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟ … (2)
سعود عثمانی
آصف عفان
کہاں آن پھنسے ہیں؟
آصف عفان
امیر حمزہ
سفارش اور شفاعت
امیر حمزہ
Dunya Bethak