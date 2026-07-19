صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قاتلوں، درندوں کیساتھ طاقت سے نمٹیں گے ، آئی جی آزاد کشمیر

  • پاکستان
قاتلوں، درندوں کیساتھ طاقت سے نمٹیں گے ، آئی جی آزاد کشمیر

ہمارے کئی جوان شہید ، بیشتر زخمی ان کے ساتھ مذاکرات کا تصور بھی نہیں کرسکتے پولیس اہلکاروں کو شہید کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، لیاقت علی ملک

مظفر آباد (دنیا رپورٹ ) انسپکٹر جنرل آزاد جموں و کشمیر پولیس لیاقت علی ملک نے پرتشدد اور ریاست مخالف عناصر کو سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے مذاکرات کے مطالبات کو یکسر مسترد کر دیا ،انہوں نے دوٹوک انداز میں کہا کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں، پولیس کی گردنیں کاٹنے والوں اور معصوم شہریوں پر تشدد کرنے والوں کے ساتھ ریاست پوری طاقت سے نمٹے گی اور امن عامہ پر کوئی سمجھو تا نہیں کیا جائے گا۔

میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آئی جی نے کہا کہ پولیس اہلکاروں کا بے دردی سے قتل کرنے ، ان کے سینے چاک کرنے اور لاشوں کی بے حرمتی کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جا سکتی ، کیا کوئی اپنے بھائی کے قاتلوں اور سفاک درندوں کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کا تصور بھی کر سکتا ہے ؟ انہوں نے کہا کہ امن و امان کے قیام کے دوران ہمارے کئی جوان شہید ہو چکے ہیں جبکہ بیشتر اہلکار شدید زخمی ہیں ،انہوں نے ایک وا قعہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ماں کے جنازے پر جانے والے بے قصور شہری کو اغوا کر کے اس کی ٹانگیں توڑ دی گئیں، ایسے ظالموں کا کوئی سیاسی حل نہیں ہو سکتا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بیلا حدید کے نئے مبینہ بوائے فرینڈ کی شناخت سامنے آگئی

مجھے تنقید سے فرق نہیں پڑتا:نادیہ خان کا دوٹوک جواب

آن لائن لیک کے بعد تھلاپتھی وجے کی آخری فلم ‘جنا نائگن’ میں تبدیلیاں

‘‘ لَو جہاد’’کاالزام ، لارنس بشنوئی گینگ کی عامر خان کو دھمکی

ہمایوں سعید 27جولائی کو اپنی سالگرہ منائیں گے

یوٹیوب چینل سے 10ہزار ڈالرز نہیں کما رہی :بشری انصاری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
حضرت مولانا کا جوشِ خطابت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مولانا ذرا پھسل گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ضیا الحق سے ذیل سنگھ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ہائبرڈ وارفیئر اور پاکستان کے سکیورٹی محاذ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہر گھنٹے کا آپشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بحرِ ہند اور بحرالکاہل میں بڑھتا ہوا سٹریٹجک مقابلہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak