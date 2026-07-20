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بلاول بھٹو کی تقاریر حالات خراب کرسکتی ہیں،رانا ثنا اللہ

  • پاکستان
بلاول بھٹو کی تقاریر حالات خراب کرسکتی ہیں،رانا ثنا اللہ

خواجہ آصف بارے بلاول کا رویہ اچھا نہیں،ایکشن کمیٹی کو کالعدم فیصل راٹھور نے کیا ن لیگ میں لات مار کر نکالنے کی روایت نہیں،بلاول ووٹ کیلئے نفرت نہ پھیلائیں

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعظم کے مشیررانا ثنا اللہ نے بلاول بھٹو زرداری کے بیان کو نامناسب قرار دیا۔ رانا ثنا اللہ نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی تقاریر حالات خراب کرسکتی ہیں۔ خواجہ آصف کے بارے میں بلاول کا رویہ اچھا نہیں تھا، ووٹ کے لیے نفرت نہ پھیلائیں بلکہ قومی لیڈر بن کر بات کرنی چاہیے ، مسلم لیگ ن میں کسی کو لات مار کر نکالنے کی روایت نہ تھی اور نہ ہے ۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو آزادکشمیر کے وزیر اعظم فیصل راٹھور نے کالعدم قرار دیا، وفاقی حکومت نے اس فیصلے کی حمایت کی، وفاقی حکومت اس فیصلے کی پشت پر کھڑی ہے اور بلاول بھٹو زرداری اشاروں اور باتوں باتوں میں اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں،یاد رہے کہ دو روز قبل بلاول بھٹو زرداری نے وزیر دفاع خواجہ آصف کو وفاقی کابینہ سے نکالنے کا مطالبہ کیا تھا اورکہا تھا کشمیر کے معاملے پر وزیر دفاع کا بیان وفاقی حکومت کی پالیسی ہے یا نہیں؟ وزیراعظم شہباز شریف کو اس پر وضاحت دینی چاہیے۔

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