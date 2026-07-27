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صفحٔہ اول
تازہ ترین
آج کا اخبار
آج کے کالمز
شہر کی خبریں
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
میگزین
دنیا اخبار
دنیا اخبار
پاکستان
(current)
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
پاکستان
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
دنیا اخبار
آج کا اخبار - (ای پیپر )
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اسلام آباد
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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے سابق چیئرمین پرویز بٹ کا انتقال
اورنج ٹرین، سپیڈو ، میٹرو بسوں میں ٹوکن ، کارڈ سسٹم ختم
سکیورٹی وجوہات ،جعفر ایکسپریس کو جیکب آباد روک لیا گیا
کیپٹن محمد سرور شہید کا 78واں یوم شہادت مسلح افواج کے سربراہان کا خراج عقیدت
کشمیری مہاجرین کی نشستیں ختم نہیں ہوں گی:خواجہ آصف
حکومت گندم خریداری کیلئے نیانظام لارہی:نجم سیٹھی
تازہ ترین
آزاد کشمیر انتخابات: 13 میں سے 9 حلقوں کے نتائج مکمل، ن لیگ 6، پی پی 3 پر کامیاب
تہران نے ثالثوں کے ذریعے مذاکرات میں امریکی تجاویز مسترد کردیں
پٹرول ایک روپے فی لٹر سستا، ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے 37 پیسے مہنگا
حوثیوں کا سعودی خام تیل کے ٹرانسپورٹ انفرااسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ
شہباز شریف سے چینی سفیر کی ملاقات، سٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ
آج کے کالمز
کیا جنوبی ایشیا کا نوجوان بیدار ہو رہا ہے؟
خورشید ندیم
نوجوان، بیداری اور خوف
رسول بخش رئیس
برآمدات، کریڈٹ ریٹنگ اور پالیسی ریٹ کے اثرات
میاں عمران احمد
گالی سے پیدا ہونے والی تحریک
سعود عثمانی
ایک قوم دو قانون
جاوید حفیظ
امیر العظیم کی رحلت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
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