صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئینی عدالت کا امن و امان حکمنامہ میں توسیع سے انکار

  • پاکستان
آئینی عدالت کا امن و امان حکمنامہ میں توسیع سے انکار

عدالت کا حکمنامہ آج تک محدود تھا اور نہ ہی توسیع کی ضرورت :جسٹس امین الدین

اسلام آباد (کورٹ رپورٹر)وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے بانی پی ٹی آئی کی مبینہ رہائی فورس سے متعلق  وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی،سلمان اکرم راجہ اور دیگر کے خلاف دائر آئینی درخواست کی سماعت کی۔ دوران سماعت علی بخاری نے وکالت نامہ اور جواب جمع کرانے کی مہلت طلب کی اور موقف اختیار کیا کہ وہ مقدمہ میں سہیل آفریدی کی نمائندگی کر رہے ہیں، صبح ہی آگاہ کیا گیا کہ سلمان راجہ کی وکالت بھی کرنی ہے ۔ ایڈووکیٹ جنرل خیبرپختونخوا نے کہا کہ یہ ایک سیاسی نوعیت کا مقدمہ ہے پارٹی سیکرٹری جنرل کو جواب جمع کرانے کی مہلت دی جائے ۔ آئینی درخواست میں خدشہ ظاہر کیا گیا کہ وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا ایک نجی ملیشیا قائم کر رہے ہیں۔

وکیل درخواست گزار نے استدعا کی کہ عدالت امن و امان کی صورتحال خراب نہ کرنے کے اپنے سابق حکمنامہ میں توسیع کرے ۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے ، عدالت کا حکمنامہ صرف آج کی تاریخ تک محدود نہیں تھا اس لیے توسیع کی ضرورت نہیں۔ ادھر عدالت نے نو مئی کے مقدمات خیبرپختونخوا سے واپس لینے کے فیصلے کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کرتے ہوئے فریقین کو جواب جمع کرانے کیلئے دو ہفتوں کی مہلت دے دی۔ ایڈووکیٹ جنرل خیبرپختونخوا نے بتایا کہ حکومت کو درخواست پر کچھ اعتراضات ہیں۔ درخواست گزار براہ راست آئینی عدالت سے رجوع نہیں کر سکتا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ جو جواب جمع کرانا چاہتا ہے کرا دے ۔ عدالت نے دونوں درخواستوں کی سماعت گرمیوں کی عدالتی تعطیلات کے بعد تک ملتوی کر دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ویلنشیاٹائون زہر خورانی ہلاکت کیس، دو نئے کردار سامنے آگئے

11وارداتیں،7شہریوں سے ڈاکو15لاکھ،موبائلز لے اڑے

انسانی سمگلنگ میں ملوث3ملزم پبلک ٹرانسپورٹ سے گرفتار

لالہ موسیٰ:ریسکیو 1122 کے اہلکار نے خود کشی کرلی

ون ویلنگ کرنے والا گرفتار

چیک ڈس آنر ہونے پر مقدمہ درج

آج کے کالمز

ایاز امیر
رُت بدلی تو دیکھیں گے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ڈپٹی کمشنر ہی آذربائیجان سے واپس لا دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جامعات میں ا ضافہ، سکولوں میں کمی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
کشمیر پر بھارتی ہٹ دھرمی
سلمان غنی
محمد حسن رضا
انتخاب کا پہلا مرحلہ،نیا امتحان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
غم سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak