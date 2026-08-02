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قیصر نذیر ساہی وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل منتخب

  • پاکستان
قیصر نذیر ساہی وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل منتخب

لاہور(کورٹ رپورٹر)پنجاب بار کونسل جنرل ہاؤس اجلاس کا انعقاد ہوا،تینوں نشستوں پرانڈیپینڈنٹ گروپ کے نامزد امیدوار کامیاب ہوگئے۔

قیصر نذیر ساہی وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل ،محمد ارشد ہنجرا چیئر مین ایگزیکٹو کمیٹی اور عظمت اسلام چیئرمین ڈسپلنری کمیٹی منتخب ہوگئے ، موجودہ وائس چیئرمین خواجہ قیصر بٹ کی چھ ماہ کی آئینی مدت یکم اگست کو مکمل ہو چکی ہے جبکہ موجودہ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی کی مدت بھی اختتام پذیر ہو گئی ہے۔

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