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صوبوں پر پی پی کی رضامندی ضروری

  • پاکستان
صوبوں پر پی پی کی رضامندی ضروری

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک )وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 18ویں ترمیم میں جو ہوا 28 ویں ترمیم میں اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔

 صوبوں کو محکموں سے متعلق جو طاقت ملی ہے وہ اسی طرح رہے گی،ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبوں پر پیپلزپارٹی سے معاملات طے کرنا ہوں گے ،ہمارے پاس اکثریت نہیں ،انہوں نے کہا کہ اتفاق رائے ہو گا تو ترمیم آجائے گی، ایک سوال پر کہا کہ تحریک انصاف خود گڑھے میں گری ہے ، ہم پی ٹی آئی کو کہیں گے اچھے طریقے سے گڑھے سے باہرآجائے ، پی ٹی آئی ہم سے معاہدہ کر لیتی تو بانی تحریک انصاف کی بہنیں رہا ہو جاتیں،انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو عدالتوں سے سزا ہوئی، عدالتوں کے ذریعے ہی وہ ضمانت پر باہرآسکتے ہیں،انہوں نے بتایا کہ مذاکرات کے مسودے میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے متعلق ایک لفظ نہیں تھا۔

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