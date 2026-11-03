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سپریم کورٹ فیصلوں کے پابند نہیں، صرف قائل کرنے والی حیثیت :وفاقی آئینی عدالت

  • پاکستان
سپریم کورٹ فیصلوں کے پابند نہیں، صرف قائل کرنے والی حیثیت :وفاقی آئینی عدالت

نظرثانی کا دائرہ اختیار انتہائی محدود، درخواست صرف ایسی غلطی کی بنیاد پر دائر ہو سکتی جو واضح یا اس سے انصاف کا قتل عام ہوا فضول نظرثانی پر ایڈووکیٹ آن ریکارڈ کیخلاف کارروائی ہو سکتی:فیصلہ، بلوچستان ٹریڈنگ کی درخواست مسترد، سکیورٹی ضبط

اسلام آباد (کورٹ رپورٹر)وفاقی آئینی عدالت نے بلوچستان ٹریڈنگ کمپنی کی لیز کی بحالی اور قبضے سے متعلق نظرثانی درخواست مسترد کرتے ہوئے جمع شدہ 50 ہزار روپے سکیورٹی ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی وفاقی آئینی عدالت کیلئے صرف قائل کرنے والی حیثیت ہے ، وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی پابند نہیں تاہم آئین اور قانون سے ہم آہنگ قانونی نظیروں کو رہنمائی کیلئے اختیار کر سکتی ہے ۔ عدالت نے تفصیلی تحریری فیصلے میں واضح کیا کہ نظرثانی کا دائرہ اختیار انتہائی محدود ہے ۔ نظرثانی صرف ایسی غلطی یا کوتاہی کی بنیاد پر ممکن ہے جو ریکارڈ پر واضح ہو یا اس سے انصاف کا قتل عام ہوا ہو۔ معمول کے طور پر نظرثانی درخواستیں دائر کرنے سے گریز کرنا چاہیے ۔ فضول یا بدنیتی پر مبنی نظرثانی درخواست دائر کرنے پر کم از کم 25 ہزار روپے اخراجات عائد جبکہ ایڈووکیٹ آن ریکارڈ کے خلاف تادیبی کارروائی بھی ہو سکتی ہے ۔ درخواست خارج ہونے یا فضول اور بدنیتی پر مبنی قرار پانے پر سکیورٹی ضبط کی جا سکتی ہے ۔ 

 

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