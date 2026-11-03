صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

3اے آئی جی،2ڈی پی اوز سمیت 10پولیس افسر تبدیل

  • پاکستان
3اے آئی جی،2ڈی پی اوز سمیت 10پولیس افسر تبدیل

کامران خان پٹرولنگ پولیس، شہزاد سلطان جنوبی پنجاب کے ایڈیشنل آئی جی مقرر

لاہور (کرائم رپورٹر )پنجاب پولیس میں 3اے آئی جی ، 2 ڈی پی او زسمیت 10افسر تبدیل کردئیے گئے ۔ ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کامران خان کو ایڈیشنل آئی جی پٹرولنگ پولیس پنجاب تعینات کردیا گیا، جبکہ ایڈیشنل آئی جی انویسٹی گیشن شہزادہ سلطان کو ان کی جگہ ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب تعینات کر دیا گیا۔سید خرم علی کو ایڈیشنل آئی جی انویسٹی گیشن پنجاب مقرر کیا گیا ہے ۔ عاصم جسرا کو کاشف ذوالفقار کی جگہ ڈی پی او چکوال اور شاہد احمد کو ڈی پی او بھکر لگا دیا گیا، پہلے سے تعینات ڈی پی او بھکر شہزاد رفیق کو ایس پی سروے سپیشل برانچ لاہور تعینات کر دیا گیا ۔رانا زاہد حسین کو ایس پی انویسٹی گیشن علامہ اقبال ٹاؤن لاہور ،حسن فاروق کو ایس پی انویسٹی گیشن صدر ،غلام حسین کو اے آئی جی لیگل سنٹرل پولیس آفس لاہور تعینات کیا گیا ہے ۔آئی جی پنجاب عبدالکریم نے تمام افسران کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مرنے سے پہلے یہ کام کر جائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیل‘ شانزے لیزے اور سیکرے کیور
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنگاپور کے وزیر خارجہ کا دورۂ پاکستان اور ہمارے ایوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افسروں کے پوشیدہ فوائد
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کا افغانستان کو انتباہ
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak