شدید سردی ،بھوک کا سامنا کرنیوالے فلسطینی بچوں کے دل دہلادینے والے مناظر افسوسناک:شہباز شریف
اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں قابل مذمت، فلسطینیوں کو امداد سے محروم رکھنے کیلئے غیر قانونی اقدامات پر تشویش امداد کی فراہمی میں اضافے کیلئے تمام ممکنہ ذرائع بروئے کار لائیں:وزیراعظم،خیموں کے بجائے محفوظ پناہ گاہیں دیں:حماس
اسلام آباد (دنیا نیوز)وزیراعظم شہباز شریف نے غزہ کے بہادر فلسطینی عوام کو بنیادی انسانی امداد سے محروم رکھنے کیلئے اسرائیل کی جانب سے مسلسل غیر قانونی اقدامات پراظہار تشویش کیا ہے ۔وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ غزہ میں خیموں کے زیرِ آب آنے ، بے گھر فلسطینی بچوں کے بے یار و مددگار ہونے ، شدید سردی اور بھوک کا سامنا کرنے کے دل دہلا دینے والے مناظر انتہائی افسوسناک ہیں۔انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں، بین الاقوامی قوانین کی پامالی اور فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کی مسلسل جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔وزیراعظم نے وزارتِ خارجہ کو ہدایت کی ہے کہ انسانی امداد کی فوری فراہمی میں اضافے کیلئے تمام ممکنہ ذرائع بروئے کار لائے جائیں۔خیال رہے کہ غزہ میں شدید بارشوں کے باعث 70 ہزار خیمے زیر آب آگئے ہیں جس سے 3 لاکھ 50 ہزار بے گھر افراد متاثر ہوئے ، حماس نے خیموں کے زیر آب آنے کو اسرائیلی محاصرے کا نتیجہ قرار دیا ہے ۔حماس کے مطابق شدید بارشوں نے غزہ کے محاصرے کی سنگینی بے نقاب کردی ہے ، اسرائیل اور امن کونسل غزہ میں بے گھر افراد کی مشکلات کے ذمہ دار ہیں، انسانی امداد کی فراہمی میں رکاوٹیں انسانی بحران کو مزید گہرا کر رہی ہیں۔حماس نے مطالبہ کیا ہے کہ بے گھر خاندانوں کو خیموں کے بجائے محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی جائیں، اسرائیل ہنگامی پناہ گاہوں، گرمائش کے آلات اور مرمتی سامان کی فراہمی روک رہا ہے ۔حماس کا کہنا ہے کہ غزہ میں 3 لاکھ خیموں کی فوری ضرورت ہے ، ثالث اور ضامن ممالک غزہ میں امدادی سامان کی مسلسل فراہمی یقینی بنائیں۔
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