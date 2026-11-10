صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرپورخاص:مزید 14مشتبہ ملازمین کی بھرتی، وزیر تعلیم کا نوٹس

  • پاکستان
میرپورخاص:مزید 14مشتبہ ملازمین کی بھرتی، وزیر تعلیم کا نوٹس

جعلی بھرتیوں، مشتبہ ملازمین کی پرسنل آئی ڈیز کی تخلیق و دیگر کی تحقیقات کاحکم قبل ازیں 9 اساتذہ کی بھرتی کا انکشاف ہوا تھا،مشتبہ ملازمین کی تعداد 23 ہو گئی

 میرپورخاص (بیورو رپورٹ) ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن سیکنڈری میرپورخاص محمد اقبال کنبھر کی نشاندہی پر سرکاری اسکولوں میں مزید 14 مشتبہ اساتذہ و ملازمین کی بھرتیوں کا معاملہ سامنے آنے کے بعد صوبائی وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ نے نوٹس لیتے ہوئے اعلیٰ سطحی تحقیقات کا حکم دے دیا ۔ وزیر تعلیم نے مبینہ جعلی بھرتیوں، مشتبہ ملازمین کی پرسنل آئی ڈیز کی تخلیق، سرکاری خزانے سے تنخواہوں کی ادائیگی اور ممکنہ مالی بے ضابطگیوں کی مکمل تحقیقات کی ہدایت کی ہے ۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق نشاندہی کیے گئے مشتبہ ملازمین کے نام محکمہ تعلیم کے بائیومیٹرک رجسٹریشن ڈیٹا بیس میں بھی موجود نہیں ہیں، جبکہ کراچی سے میرپورخاص مبینہ غیر قانونی تبادلوں اور باقاعدہ محکمانہ احکامات کے بغیر ملازمین کی تعیناتی کے معاملات بھی تحقیقات کے دائرے میں شامل کیے گئے ہیں۔ معاملے کی غیرجانبدارانہ تحقیقات کے لیے سیکریٹریٹ سطح کے سینئر افسران پر مشتمل اعلیٰ سطحی انکوائری کمیٹی تشکیل دی جائے گی، جو بھرتیوں کے طریقہ کار، تنخواہوں کی منظوری و ادائیگی اور سرکاری فنڈز کے ممکنہ غلط استعمال کا جائزہ لے گی ۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس میرپورخاص کے ممکنہ کردار اور مشتبہ ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کے عمل کی بھی الگ سے تحقیقات کی جائیں گی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن سیکنڈری محمد اقبال کنبھر کی نشاندہی پر مبینہ جعلی بھرتیوں کے ذریعے تعینات 9 اساتذہ کے معاملے کا انکشاف ہوا تھا، جبکہ مزید 14 مشتبہ ملازمین کی نشاندہی کے بعد ایسے ملازمین کی مجموعی تعداد 23 ہوگئی ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بشریٰ انصاری بچپن کی دوست حمیرا ظہیرکی علالت کے باعث پریشان

ماہرہ حاملہ خواتین سے ناروا سلوک کرنے والوں پر برہم

دیوالی کا مقصدر پٹاخے بجانا نہیں یادیں بنانا ہے :راکل پریت سنگھ

امریکی گلوکار نک جونس 21سال سے ذیابیطس میں مبتلا

دانیال ظفر کا چیخنے کے انداز میں گانا وائرل،مداحوں کا اظہار ناپسندیدگی

وزن کم کرلوں گی ،مجھے موٹی کہنا بند کر دیں :وینا ملک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دہری شہریت، کچھ باتیں مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیپو سلطان کی بیڈ چیمبر تلوار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اقبال اور اکیسویں صدی کا مسلمان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سول سروس میں اصلاحات کی سفارشات
شاہد کاردار
رشید صافی
غزہ کی دو کربناک تصویریں
رشید صافی
کنور دلشاد
تبدیلی کا امکان
کنور دلشاد
Dunya Bethak