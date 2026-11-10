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ظفروال:بھارتی ساختہ 1کلو وزنی مارٹر گولہ برآمد

  • پاکستان
ظفروال:بھارتی ساختہ 1کلو وزنی مارٹر گولہ برآمد

ظفروال (نمائندہ دنیا)پاک رینجرز چیک پوسٹ کے قریب سے بھارتی ساختہ مارٹر گولہ برآمد، سول ڈیفنس بم ڈسپوزل سکواڈ نے بحفاظت تحویل میں لے لیا۔۔۔

بتایا جاتا ہے سول ڈیفنس آفس نارووال کو بم کی اطلاع موصول ہونے پر بم ڈسپوزل سکواڈ فوری طور پر جائے وقوعہ نزد پاک رینجرز آصف شہید چیک پوسٹ ظفروال پہنچ گیا، جہاں سرچ آپریشن کے دوران بھارتی ساختہ 51 ایم ایم مارٹر گولہ برآمد ہوا۔حکام کے مطابق برآمد مارٹر گولے کا وزن تقریباً ایک کلوگرام ہے ۔ 

 

 

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