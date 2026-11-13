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ملکی زرمبادلہ ذخائر میں 2 کروڑ 58 لاکھ ڈالر کمی

  • پاکستان
ملکی زرمبادلہ ذخائر میں 2 کروڑ 58 لاکھ ڈالر کمی

اسلام آباد(دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک)ملکی زرمبادلہ ذخائر میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، سٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق مرکزی بینک کے ذخائر میں ایک کروڑ 20 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا، جس کے بعد سٹیٹ بینک کے ذخائر 21 ارب 57 کروڑ ڈالر ہوگئے۔

کمرشل بینکوں کے ذخائر میں 3 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کی کمی ہوئی، جس کے بعد کمرشل بینکوں کے ذخائر 5 ارب 26 کروڑ ڈالر رہ گئے ۔دوسری جانب ملکی مجموعی زرمبادلہ ذخائر میں 2 کروڑ 58 لاکھ ڈالر کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے ، جس کے بعد مجموعی ذخائر 26 ارب 83 کروڑ ڈالر کی سطح پر آگئے ہیں۔

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