صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فریال تالپور کا دورہ لاہور بدانتظامی، رابطوں کے فقدان کی نذر

  • پاکستان
فریال تالپور کا دورہ لاہور بدانتظامی، رابطوں کے فقدان کی نذر

انتظامات میں ابہام، عہدیدار کی برطرفی نے تنظیمی ہم آہنگی پر سوالات اٹھا د ئیے صحافیوں سے ملاقاتوں میں مبینہ پسند و ناپسند، اہم چینلز کے نمائند ے نظرانداز

 لاہور (اپنے نامہ نگار سے )پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما فریال تالپور کا دورہ لاہور بدانتظامی، تنظیمی اختلافات اور رابطوں کے فقدان کے باعث تنازعات کا شکار ہوگیا۔ دورے کے دوران صوبائی و مقامی تنظیموں کے درمیان رابطوں کی کمی، پروگراموں کی ذمہ داریوں میں ابہام، کارکنوں کا احتجاج اور میڈیا سے ملاقاتوں میں مبینہ پسند و ناپسند کے معاملات سامنے آئے ۔ پارٹی دفتر میں ناشتے کے موقع پر غیر متعلقہ افراد کی آمد سے بدنظمی پیدا ہوئی اور سکیورٹی اہلکاروں کو انہیں باہر نکالنا پڑا ۔میڈیا رابطوں کے حوالے سے بھی اختلافات سامنے آئے ۔ سینئر صحافیوں سے ملاقات کی اطلاع پنجاب کے میڈیا سیل کے بجائے کراچی سے جاری کی گئی، جبکہ صحافیوں اور ٹی وی اینکرز سے ملاقات میں مبینہ طور پر پسندیدہ افراد کو ترجیح دینے اور اہم میڈیا چینلز کے نمائندوں کو نظرانداز کرنے کی شکایات سامنے آئیں،ادھر کارکنوں نے صوبائی دفتر کے باہر پنجاب قیادت کے خلاف احتجاج کیا، جس کے بعد پیپلز پارٹی لاہور کے نائب صدر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ، تاہم انتظامی بدنظمی، کارکنوں کے احتجاج ،میڈیا رابطوں سے متعلق شکایات نے پیپلز پارٹی پنجاب کی تنظیمی ہم آہنگی اور دورے کی تیاریوں پر سوالات کھڑے کر د ئیے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بالی ووڈ میں خوف کے سائے ،اداکاروں نے محافظوں کی تعداد بڑھا دی

دنانیر مبین نے ماسکو میں بہترین اداکارہ کا ایوارڈ جیت لیا

ناروے کے گلوکار نے پاکستانی گانے ‘ہیر’ کو اپنی آواز میں پیش کر دیا

گھر کے کسی معاملے میں فیصلہ کرنیکی اجازت نہیں:شاہ رخ

میرے بیٹے انتہائی فرمانبردار ریمبو کی اپنے بیان پر وضاحت

کینیڈین گلوکار شان مینڈس کا غزہ میں تشدد روکنے کا مطالبہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
حلوہ، میٹھے کے بغیر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مالِ مسروقہ اور دل سے اٹھتی ہوک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سیاست کو ری سیٹ کرنے کی خواہش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اب درندوں سے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
ذیابیطس کا پھیلتا مرض
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت: شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (4)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak